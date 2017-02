Miss Venezuela 2016 critica a la organización de Miss Universo

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Mariam Habach Santucci, representante de Venezuela en el concurso de Miss Universo que se celebró el pasado domingo 29 de febrero, dijo que el certamen era mejor cuando lo producía Donald Trump.

Habach no clasificó entre las primeras 13 mujeres participantes, lo que resultó una sorpresa, al ser Venezuela uno de los países más ganadores en la historia de Miss Universo.

Al regresar a su país, Miss Venezuela conversó con el programa Se armó la tramoya, donde habló sobre su experiencia en el concurso.

"La era de Trump era perfecta porque ganaba la mejor", dijo la muchacha, de 21 años. "Creo que ahora el Miss Universo dio un cambio para mujeres con historia, algo distinto que ya sería como un poquito más Miss Mundo y no el Miss Universo que todos los venezolanos están acostumbrados a ver".

El ahora presidente de Estados Unidos compró la compañía Miss Universe, Inc. en 1996, y lo produjo a través, primero, de la cadena CBS y más tarde con NBC, que transmitió el evento para Estados Unidos entre el 2003 y el 2014.

Sin embargo, en setiembre del 2015 NBC y Univisión decidieron terminar su relación con Trump como consecuencias de los comentarios que el magnate profirió sobre los mexicanos al lanzar su campaña presidencial. Pocos días después, Trump vendió la compañía y los derechos del concurso.

Apoyo

Miss Venezuela agregó que aceptó los resultados pues se considera una buena perdedora. "Soy quien soy y sé de lo que soy capaz de hacer. Tengo una familia extraordinaria que me dice que si no es para mí, no será... que algo mejor vendrá".

"Tenía mucha fanaticada. Fui muy alabada allá. Creo que el gran apoyo era de los filipinos y se los agradezco porque cuando faltaba un puesto entre las semifinalistas todos el mundo gritaba Venezuela", agregó.

La representante de Francia, Iris Mittenaere, fue coronada como la nueva Miss Universo, en la edición 65 del concurso global.











