Miss Venezuela 2011 deslumbró en la pasarela del Fashion Week Guanacaste

Sus ojos verdes, simpatía y esbeltez hicieron que la pasarela del Mercedes Benz Fashion Week Guanacaste (MBFWG) irradiara aún más. Vanessa Gonçalves, Miss Venezuela 2011, encantó al público asistente a uno de los eventos más importantes para la moda costarricense.

Ella es la imagen de los biquinis Mar-dalí, marca participante del MBFWG.

Gonçalves tiene 30 años y está soltera esperando por “el hombre que papá Dios tiene para mí”.

“Muero por casarme y tener hijos”, mencionó.

La venezolana asegura estar encantada con la belleza de Costa Rica, más su paso será fugaz pues debe viajar hasta Venezuela para disfrutar con su familia las fiestas de fin y principio de año. Ella actualmente reside en Miami.

¿Cómo se da el contacto entre usted y la organización del MBFWG?

Mi participación se da gracias a que soy la imagen de la marca venezolana de trajes de baño Mar-dalí de la diseñadora Mardalí Pérez.

¿Ha aprovechado su estancia en el país para conocerlo?

Había venido antes para trabajar en la producción del catálogo de los biquinis Mar-dalí, fue muy rápido. Ahora he podido conocer un poco más, estoy encantada, las playas son espectaculares, la comida genial y la gente encantadora. Me siento como en casa.

¿A qué se ha dedicado luego de ser Miss Venezuela 2011?

He hecho modelaje pero siempre muy enfocada en deportes. Puedo decir que soy más atleta que modelo.

¿Qué disciplinas deportivas practica?

Me encantan los triatlones, siempre han sido mi pasión deportiva; luego del Miss Venezuela volví de lleno a practicarlos.

Justamente Johanna Solano, Miss Costa Rica 2011 realiza triatlones, ¿la recuerda en el Miss Universo?

Claro, ella estuvo conmigo en el Miss Universo. Sé que ella es tremenda triatleta, la sigo por redes sociales, es una mujer encantadora y divina. Hemos compartido mensajitos, íbamos a un mismo evento, pero a final de cuentas no pudimos coincidir.

¿Qué recuerda de ella en Miss Universo?

La recuerdo como una mujer encantadora, simpática, humilde, con un cuerpo envidiable que se nota es producto de ejercicio.

En ese año Miss Venezuela no clasificó al Top 10...

Me sentí tranquila, di mi 100 por ciento, di lo que podía dar, si no sucedió fue por algo mejor que es la vida que tengo hoy día; tengo muchas puertas abiertas.

Johanna entró en el Top 10, ¿se lo esperaba?

Claro que me lo imaginaba, ella es una mujer espectacular.

¿Cómo ve el panorama de los certámenes de belleza en Venezuela dada la situación que enfrenta el país?

La situación político-social no influye en los concursos de belleza. Venezuela sigue siendo ejemplo en certámenes por la preparación que se le da a las candidatas, pienso que es una forma de desahogo para el pueblo.

Usted se graduó como odontóloga, ¿ejerce?

Ejercí un tiempo, me dediqué como cuatro años a la odontología. Luego me mudé a Miami y desde entonces me dedico a los bienes raíces.

¿Cómo fue su experiencia en el MBFWG?

El montaje es espectacular, lo que viví me tiene cargada de emociones, tenía como dos años en los que no me montaba en una pasarela. Hace dos años estuve en el Aruba Fashion Week, estuve en el Fashion Show de Medellín. Me voy muy feliz de Costa Rica por todo el cariño que me han dado; les doy mi bendición por apoyar el talento nacional, eso es fundamental para el talento de un país.