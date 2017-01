Miss Canadá responde a través de su Instagram a quienes la critican por su peso

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

San José, (Redacción)

Siera Bearchell, la representante canadiense en la sexagésima quinta edición de Miss Universo ha movido las redes sociales por sus sinceras y reveladoras publicaciones.

Miss Canadá de 23 años ha enfrentado el llamado body shaming, (críticas por parte de usuarios contra su aspecto físico) y fue a través de la misma red social en la que fue señalada que decidió defenderse.

"Recientemente me preguntaron: ¿Qué te pasó? ¿Por qué has subido de peso? Estás perdiendo puntos. Se referían a mi cuerpo, por supuesto. Aunque yo soy la primera en decir que no soy tan delgada como lo era cuando tenía 16 o 20 años o incluso el año pasado, soy más confiada, capaz, sabia, humilde y apasionada que nunca. Tan pronto como empecé a amar a quien yo era en lugar de intentar siempre encajar en lo que yo pensaba que la sociedad quería que fuera, gané sabiduría en un nuevo aspecto de la vida", escribió.

Bearchell, quien a simple vista luce como una mujer hermosa y saludable, usó su Instagram para revelar que tiempo atrás se sometió a distintos régimenes con tal de "encajar".

"Para ser sincera, restringí mi ingesta de alimentos intensamente en concursos anteriores y era miserable, nunca me sentí lo suficientemente bueno. No importa lo poco que comí y cuánto peso perdí, constantemente me comparaba con los demás y sentía que aún podía perder más", reveló la joven, quien hoy asegura sentirse satisfecha consigo misma.

La final del Miss Universo se realizará este 29 de enero, en Manila, Filipinas a las 6 p. m. hora de Costa Rica. Desde hace varias semanas cuando las 86 candidatas arribaron al país asiático han utilizado sus redes sociales para mostrar su trabajo y sus sentimientos en el proceso en el que cada una aspira a convertirse en la más hermosa del orbe.











