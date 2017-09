Miguel Bosé revela el rostro de sus hijos para evitar extorsión

Miguel Bosé difundió en Instagram la primera fotografía mostrando el rostro de sus hijos. El cantante español explicó que lo hizo para evitar ser extorsionado, luego de sufrir el robo de archivos fotográficos de su correo electrónico.

"Me han hackeado el correo. Me han robado archivos fotográficos de familia y me están extorsionando desde hace semanas", se lee en el mensaje que Bosé publicó junto a la imagen.

Bosé, que recalca que se ha visto obligado a difundir la foto para acabar con el chantaje, pide "discreción" hacia los menores de su familia y pide que su intimidd "siga siendo respetada por todos como hasta ahora se ha hecho".

El pasado 7 de agosto, Bosé había denunciado el intento de extorsión, después de que unos desconocidos le exigieran $60.000 a cambio de no publicar unas fotos de su familia en el parque Disneyland, tomadas en Los Ángeles (Estados Unidos) el pasado verano.