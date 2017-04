Marie Claire le guiña a la pasarela sin perder su horizonte académico

Hija de la periodista Maricruz Leiva brilla en las pasarelas

A Marie Claire Vílchez le encantan las pasarelas. Cuando su mamá, la conocida periodista Maricruz Leiva, le habla de alguna opción esporádica de modelaje, la joven de 21 años acepta de buena gana, pero sin perder el norte académico.

Cuando era una niña de cuatro años empezó a modelar esporádicamente para distintas marcas que “le pedían el favor” a su madre. Así fue como inició un cariño mesurado por la pasarela.

“Me gusta mucho hacerlo. Me encanta que me inviten, pero el modelaje no es algo que quiero hacer profesionalmente”, contó.

Desde los 15 años, cuando participaba con la marca de vestidos de coctel y de gala AMANDA, Marie Claire no modelaba. Fue hasta el pasado 30 de marzo cuando en el lanzamiento de colección de trajes de baño Jale Swimwear, que volvió a recorrer la pasarela.

“Lo hago porque me invitan, porque no me da pena y porque me pagan (risas). Generalmente participo porque son amigos muy cercanos de mi mamá y míos, cuando me extienden la invitación yo con mucho gusto lo hago”, dijo.

Vilchez reitera que no ve como un oficio permanente el modelaje, mas destaca que la pasarela le “hace clic ” y que participará en los proyectos que le propongan siempre y cuando no interfieran con su vida.

“Si eventualmente me sale una oportunidad con lo que pueda tener un balance de cosas, de repente podría hacerlo (modelar), siempre y cuando no me quite el tiempo que ya invierto en mi estudio y trabajo”.

Integral. Marie Claire es estudiante de Dirección de empresas en la Universidad de Costa Rica y habla tres idiomas: español, inglés y francés.

Hace poco regresó de Bélgica, país en el que vivió por un año mientras hacía servicio comunitario. Actualmente trabaja con una empresa de bienes raíces.

Dentro de sus pasatiempos imperan practicar deporte y bailar jazz y ballet. A esas practicas atribuye su estilizada figura, que no se ve afectada por comer lo que le gusta.

“Soy muy ambiciosa. Quiero perseguir el éxito, por ahora quiero llegar a hacer las cosas bien, hacer las cosas sin ser mediocre. Concentrarme mucho en todo lo que hago y crecer”.

Guía. Maricruz Leiva mencionó que su hija es “una chiquita responsable y estudiosa”.

“El modelaje ella lo ve como un trabajo, pero tiene otras metas en la vida. Yo soy como la mánager (la guía con las marcas que debe modelar) pero sobre todo su mamá”, aseveró la presentadora de televisión.