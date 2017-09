¿Qué se hizo Mariana Loranca, la expresentadora del desaparecido 'Intrusos'?

Este sábado 30 de setiembre se cumplirá un año desde que Repretel sacó del aire el programa de farándula y espectáculos Intrusos.

De la mayoría de los expresentadores de la producción hay noticias, ya sea porque continúan en proyectos televisivos o siguen vigentes en el medio.

Tales son los casos de Tony El tigre Bertarioni, quien además de conducir el programa de noticias rosa La Roncha, sigue vinculado a Repretel como conductor del programa de competencias Guerreros.

Edgardo Camacho es otra de las voces de La Roncha, mientras que Jalé Berahimi continúa firme en su faceta de empresaria e influencer en redes sociales, tras su fugaz paso en canal 7 como participante de Dancing with the Stars 2016 y presentadora de backstage de Tu cara me suena.

Pero, ¿qué fue de Mariana Loranca, la presentadora de televisión que en las semanas previas al cierre de Intrusosvivió un altercado al aire con Berahimi?

Viva conversó el viernes anterior con Loranca, de 27 años, quien contó que desde hace dos semanas vive en Bélgica persiguiendo un objetivo profesional.

"Una de mis mayores metas siempre fue sacar una maestría afuera. Desde joven sabía que quería salir de Costa Rica para aprender más cosas y seguir creciendo, aprender nuevos idiomas, conocer gente nueva y vivir en un lugar completamente diferente a lo que estoy acostumbrada", afirmó Loranca.

Antes de ser presentadora de televisión, la exfigura de Repretel estudió para abogada. Ahora ella se centra en obtener una maestría en Derecho.

"Quiero seguir aprendiendo y desarrollándome de manera profesional", agregó. Mariana Loranca aceptó que participar en

Intrusos marcó una época importante en su vida, que le permitió crecer como persona y conocer gente que hoy recuerda con cariño.

"El proyecto de Intrusos siempre va a representar una parte muy importante de mi vida, crecí mucho como persona, me hice más fuerte y conocí gente muy linda. Siempre voy a estar agradecida por haber sido parte de Repretel", continuó Loranca desde Bélgica.

La también modelo reveló que no descarta volver a la pantalla, aunque sí fue clara en que el proyecto no debe interferir con sus aspiraciones profesionales.

"Lo que extraño (de la televisión) es la adrenalina que se siente estar presentando un programa en vivo. Ese tipo de sensación ninguna otra experiencia te la da. Volvería a hacer algo que disfrutara y me permitiera seguir creciendo", aseveró Loranca.

Como presentadora de Intrusos, Mariana Loranca trabajó los últimos tres años y nueve meses del programa, que estuvo en la parrilla de canal 11 por siete años. Anterior a ello, Loranca fue talento del programa Ondívedu, que se transmitió originalmente por el extinto Canal 9.

Mariana Loranca fue descubierta en noviembre del 2008 por el productor artístico Jat Azofeifa a través de la red social Hi5. Tras ello ambos coincidieron en un evento coreográfico de colegios.

"Ahí me di cuenta de que bailaba superbien y la busqué para que, inmediatamente, fuera la presentadora de Ondívedu", reseñó Azofeifa sobre la llegada de Loranca al ojo público.