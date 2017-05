María Teresa Rodríguez y Johanna García tendrán academia para formar reinas de belleza

A partir de junio

Desde la elegancia para caminar sobre la pasarela hasta una formación para empoderar a las mujeres serán parte de lo que María Teresa Rodríguez y Johanna García enseñarán en Beauty Queen, una academia que se enfocará, sobre todo, en formar reinas de belleza.

Ambas socias cuentan con experiencias en el mundo de las misses: María Teresa fue Miss Costa Rica 2008 y Johanna se convirtió en la ganadora del Mrs Universe Costa Rica 2016.

Actualmente las dos manejan la franquicia de Mrs Universe en el país, García es la representante, pues desde hace varios meses Rodríguez vive en Argentina. La academia planea abrir sus puertas en junio próximo: Johanna estará al frente y María Teresa visitará el país para fungir como profesora.

La agencia abre sus puertas para niñas de los cinco años en adelante, jóvenes y señoras. Los cursos impartidos serán: pasarela, proyección, animación, etiqueta y talleres para fortalecer el autoestima.

"Nosotras queremos enseñarles a ser mujeres integrales, que proyecten que su belleza no es solamente física. A veces hay reinas que tienen la autoestima baja y esa es un área que hay que fortalecer antes de que se conviertan en reinas. Las estudiantes no tienen que ser mujeres de medidas 60-90-60, el mercado se está abriendo, y hay concursos talla plus, queremos dar formación integral para todas", mencionó García.

Con el surgimiento de varias academias de modelaje y preparación en el país, Johanna dice que ella y María Teresa marcarán la diferencia con "la humildad que siempre nos ha caracterizado".

"Nosotras queremos dar nuestra experiencia y conocimiento como armas a todas las estudiantes. Algo que nos va a diferenciar es que queremos crear mujeres empoderadas, mostrarles su belleza más allá de algo físico", aseguró.

Por ahora, Johanna continuará con su trabajo en una entidad bancaria, pues los cursos se impartirán en su mayoría los sábados. Se desconoce si María Teresa regresaría al país a establecerse nuevamente, al cierre de esta nota no fue posible localizarla.

Beauty Queen estará ubicada en Lindora. 











