Representante de Costa Rica en Miss Universo asiático sufre caída en competencia preliminar

María Amalia Matamoros tuvo un nuevo percance en el Miss Grand International: mientras desfilaba con su vestido de noche se tropezó y cayó de rodillas en el escenario. La delegada costarricense se repuso velozmente, tomó su posición de Miss y lanzó besos a los presentes en el auditorio, la mañana de este lunes 23 de octubre.

Allan Alemán, director de Reinas de Costa Rica, comentó que por la mañana se comunicó con la representante costarricense quien entre risas le dijo que no tenía idea de qué había pasado.

"Yo le pregunté que si el piso había influído porque a veces son resbalosos, sin embargo, ella me dijo que no. Estaba muerta de risa y dice que aunque no lo tenía planeado, con lo sucedido sin duda llamó la atención", agregó Alemán.

Matamoros, de 27 años, usó un vestido ceñido al cuerpo de color dorado y con un recargo de pedrería, como los sugieren en el concurso asiático. El diseño de su traje de gala es obra de William Rodríguez, quien también confeccionó su traje típico.

El 12 de octubre, la delegada costarricense había tenido otro contratiempo; el día en el que desfiló con el traje típico, el gran accesorio que llevaba en su cabeza se le resbaló. En esa oportunidad, Matamoros también solucionó rápidamente su percance.

Poco después de decir su nombre y el país del cuál provenía, dio unos cuantos pasos e hizo un desplante que provocó que el penacho se resbalara de su cabeza. Con gracia y simpatía, Matamoros lo volvió a colocar en su lugar, lo llevó sujetado con su mano y terminó su presentación.

Final. María Amalia Matamoros viajó el pasado 5 de octubre a Vietnam para ser parte de este certamen en el que compite con 72 delegadas de todo el mundo. La final del conocido "Miss Universo Asiático" se realizará el miércoles 25, la competencia de este lunes 23 fue la última de las actividades realizadas por las participantes ante el jurado.