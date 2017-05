Cantante María José Castillo perseguirá éxito con nueva clínica dental

El jueves será la apertura en Escazú

Este jueves 11 de mayo María José Castillo materializará uno de sus grandes sueños: la apertura de su clínica dental, proyecto que llevará de la mano con su otra faceta como cantante.

Castillo celebrará la apertura de su clínica nueve meses después de que la Universidad Latina de Costa Rica le otorgara el título de Odontóloga.

La exparticipante de programas como Latin American Idol y Tu cara me suena, afirmó que perseguirá el éxito de su consultorio por medio de la atención y el servicio, y no por ser un rostro conocido en el país.

"Lo que quiero es que todos los pacientes lleguen por la calidad del servicio que vamos a ofrecer y no porque sea una figura pública o porque sea María José, la que canta", afirmó Castillo, de 26 años de edad.

Clínica Dra. María José Castillo es el nombre oficial del consultorio, que se ubica en la Torre Médica Dúo Medical. La artista trabajó desde enero en darle forma al negocio y este martes solo detallaba la decoración con la que recibirá a sus pacientes.

"Estoy muy emocionada y tengo muchas ganas de ya comenzar a trabajar. Hay mucha expectativa porque es un negocio nuevo pero quiero aprovechar esta oportunidad que es una bendición de Dios", refirió la profesional.

"Las citas siempre van a hacer conmigo y ya depende del tratamiento, veremos si requiere un especialista", aclaró. De ahí que con la Dra. Castillo trabajará un equipo de especialistas en odontología general avanzada, cirugía dental y ortodoncia y ortopedia funcional.

La clínica de Castillo estará lista para atender pacientes desde esta semana. Las citas se solicitan al 2228-2371, a través de la página dramariajose.cr o en el perfil en Facebook del consultorio.

En paralelo. A pesar de que dedicará mucho de su tiempo a la Odontología, María José Castillo no dejará de lado su pasión por el canto.

"Voy a llevar la carrera musical en paralelo. Toda mi carrera universitaria la llevé de la mano con los programas y proyectos en los que participé", aseveró la cantante.

En ese sentido, María José dijo que el próximo 2 de junio estará en Miami, Estados Unidos, abriendo un concierto a Río Roma. También será la telonera del concierto que el dúo mexicano dará en el país el 9 de junio en el Centro Kölbi del Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.

María José es del criterio de que a pesar de que ahora es doctora será complicado que la gente se acostumbre a llamarla como tal. "Nunca me voy a quitar el hecho de que todos me conocen como cantante. Muchos de mis pacientes me conocen porque canto. Los dos oficios (el de cantante y odontóloga) son parte de mi", terminó Castillo.











