Conozca a María Fernanda Castro, la diseñadora de las bodas de la Sele

Detrás de toda la magia irradiada en las pomposas fiestas de los futbolistas Bryan Ruiz, Keylor Navas y Joel Campbell, ha estado María Fernanda Castro, una diseñadora y productora de bodas costarricense. Ella se ha encargado de hacer realidad el sueño de las ahora esposas Carolina Jaikel, Andrea Salas y Fernanda Mora, respectivamente.

Castro es publicista y se especializó en producción de eventos. Desde hace 20 años se dedica a cumplir los anhelos de las novias y desde hace 14 años creó MFC Diseño y Producción de Eventos, empresa en la que organizan y ejecutan cuanquier tipo de actividad social.

María Fernanda trabaja con once colaboradores en las áreas de administración, producción de eventos y diseño gráfico y de interiores.

"Me dedico a hacer eventos hace muchos años. Yo me dedico más a la parte social. Me encantan las bodas", dijo.

Enlaces

La publicidad de "boca a boca" ha sido la responsable de poner en manos de María Fernanda la producción y ejecución de las bodas de los destacados jugadores de la Selección Nacional.

Castro explicó que cuando Bryan Ruiz y Carolina Jeikel se iban a casar, la buscaron a ella para que los ayudara con todos los preparativos. Luego la pareja le hizo la recomendación de los servicios de María Fernanda, a los hoy esposos Keylor Navas y Andrea Salas; un año después Navas y Salas le sugirieron a Joel Campbell y a Fernanda Mora, los servicios de MFC Diseño y Producción de Eventos.

"Yo valoro mucho las recomendaciones de ellos. Ellos saben que vamos a entregar la vida en nuestro trabajo y que vamos a cuidar la intimidad de su familia. Cuando son figuras publicas es mucho más cuidadoso, hay que cuidar más la imagen (del cliente)", dijo.

Por la naturaleza de su oficio y principalmente por respetar la intimidad de las familias con las que ha trabajado, María Fernanda es muy discreta con los detalles; sin embargo, mencionó algunas de las pautas que sigue.

"En el caso de la boda de Joel y Fer, ella nos contó lo que quería, nos mostró unas fotos de las ideas que tenía. Nosotros hacemos todo: diseñamos cada espacio, se hacen planos y luego se ejecuta. Nosotros tenemos equipos de diseño, producción y montaje. Una Wedding planner se dedica a planear la boda, pero nosotros somos más integrales, nosotros diseñamos todo y no hay nada que nuestras clientas hagan solas; a ellas se les asesora en todos los aspectos: qué dar de comer, maximizar presupuestos, etcétera. A la hora de que empezás con un proyecto conceptualizado es más facil lograr algo más impresionante", explicó.

La productora mencionó que normalmente la preparación de las bodas se planea en aproximadamente un año, mas hay casos en los que el tiempo varía.

"En la boda de Joel y Fernanda tardamos cerca de cuatro meses. Con Keylor y Andrea, unos nueve meses. Sinceramente no recuerdo cuento tiempo tomó la boda de Bryan y Carolina", explicó.

¿Otras personalidades?

Consultada Castro acerca de a qué otras figuras del medio les ha ayudado con su matrimonio, ella por respeto a la "intimidad familiar" omitió decirlo.

"En el caso de los futbolistas es que se ha hecho público, pero nosotros nunca publicamos fotos dándonos crédito de las bodas de ellos. Hemos casado a mucha gente. Parte del éxito de la oficina es no acreditarnos esas cosas. Así es como nos van recomendando", dijo.

María Fernanda asegura que por ahora solo trabajan en Costa Rica, sin embargo, personas de otros países han viajado hasta acá para que ella les ayude con su evento especial. También mencionó que para este tipo de planeamientos existe todo tipo de presupuestos. En cuanto a rangos de precios la diseñadora y productora de bodas prefirió no referirse.

"Hemos hecho más de 500 bodas. Todas siempre son especiales. Tratamos de que cada boda sea única", explicó.

Castro mencionó que su empresa es la primera en el país en realizar este tipo de servicios integralmente.

"Me considero una mujer que lucha por tratar de hacer algo que no había (en el país) de la manera más profesional posible. Estoy agradecida con Dios, siempre he creído que hay que hacer el mejor esfuerzo personal", finalizó.