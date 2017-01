Manager de Mariah Carey defiende a la diva tras fiasco en concierto

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Redacción

Tras la polémica participación de Mariah Carey en el New Year's Rockin' Eve, evento realizado en el Times Square en Nueva York para recibir el año nuevo, Stella Bulochnikov, la manager de Mariah Carey habló "con franqueza" para aclarar lo sucedido con la artista.

LEA: Productora de show de Mariah Carey rechaza acusación de sabotaje en presentación de la diva

Una de las causas de la fallida actuación de Carey se le ha atribuido a que la cantante no asistió al ensayo en el que todos los artistas harían una prueba general de su participación. En una entrevista con el medio Entertaiment Weekly, Bulochnikov desmintió que Mariah se ausentará la de la prueba de sonido.

"No es verdad. Ella no olvidó los ensayos. Llegamos a Time Square a las 2:30 p.m., el equipo estuvo preparado hasta las 3:20 p.m. Tuvimos el escenario desde las 3:20 hasta las 3:50 p.m. Para ella lo más importante era el sonido. Ella se dio cuenta de que el sonido se estaba volviendo intermitente, y se le aseguró que por la noche funcionaría.

"Luego fuimos donde el productor asignado y dije que sus auriculares no funcionaban, que necesitábamos unos nuevos para el espectáculo, nos dijeron que esos no eran los que ella utilizaría (...) Después le dieron unos nuevos y tampoco funcionaron ", dijo la manager.

¿Después?

Sobre lo acontecido con Carey luego de dejar el escenario, la manager mencionó que "ella fue muy amable y estuvo en el momento del ball-drop. Luego se fue", dijo.

Bulochnikov también se refirió a lo que sintió la artista en ese momento y después de él.

"Ella simplemente lo ignora. Tiene muchas cosas más importantes que hacer. (...) Ella les estaba haciendo un favor. La solicitud directa de Mark Shimmel (productor que la contactó) fue: 'Te estoy pidiendo que hagas esto. América necesita este momento después de Donald Trump'. ¡Qué montón de tonterías!", añadió.

La manager dice que "puede entender la frustración" de Mariah en ese momento.

"Ellos sabían que su audio no funcionaba y la enviaron al escenario en vivo de todos modos. Eso me dice que querían un momento viral a cualquier costo. Y eso no lo hace una empresa que ha mantenido su integridad durante 50 años", agregó.

PUBLICIDAD

¿Hizo sincronización de labios? La manager aseveró que no.

"La sincronización de labios es cuando la gente no canta en absoluto. Esto es lo que la gente debe entender. Cada artista canta a una pista, especialmente en circunstancias como esa cuando es realmente fuerte e imposible tener una gran actuación musical. Cada artista que sale por ahí canta con pistas".

Luego de lo mencionado por la manager, Dick Clark Productions (productora encargada del evento) no ha emitido criterio.