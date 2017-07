Madonna llamó mediocre a Sharon Stone en los 90. La actriz le responde dos décadas después

Escribir desahoga. En los años 90 la cantante Madonna sacó toda la frustración que le provocaron las críticas escribiendo. Cuando en aquella década recibió malos comentarios por su disco Erótica y su libro Sex, ella escribió una carta al actor John Enos en la que estallaba contra Sharon Stone y Whitney Houston.

En el escrito que fue replicado por el sitio web etonline.com Madonna expresa que "es tan inequívocamente frustrante leer que Whitney Houston tiene la carrera musical que me gustaría tener y que Sharon Stone tiene la carrera cinematográfica que nunca tendré... No porque quiera ser una de estas mujeres, antes prefiero morirme; son horriblemente mediocres y siempre se las toma como ejemplos de virtud y como varas de medir para humillarme".

"Todo lo que hago es original y único, y pongo tanto de mí misma en todo, como mi libro y mi disco,y sólo me causan dolor, me rompen el corazón. No creo que pueda jugar a este juego para ser aceptada. Soy demasiado inteligente y demasiado orgullosa", reza un extracto de la carta.

Cuando el escrito salió a la luz pública, Sharon Stone, actual amiga de la Reina del Pop, no dudó en responder. Lejos de escandalizarse, su reacción fue muy elegante. La actriz usó su cuenta de Instagram para dar a conocer su versión.

"Querida Madonna. Lo primero, creo que es absurdo que alguien publique tus cartas privadas. Por tanto, yo escribo esto de forma pública".

"Sabes que soy tu amiga. En algunos momentos en privado, he deseado ser una estrella del rock... pero me siento mediocre, como tú describes. Ambas sabemos, como solo aquellas que han vivido tantos años saben, que ser consciente de nuestra propia mediocridad es el único modo de conocer nuestras fortalezas, de convertirnos en lo que hoy ambas somos".

"Te amo, te adoro. No me enfrentaré a ti por la invasión de cualquiera de nuestras travesías personales. Sharon".