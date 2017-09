Maddox Jolie-Pitt: 'Mi madre es maravillosa'

Maddox Jolie-Pitt, de 16 años, habló por primera vez sobre su madre Angelina Jolie en una entrevista.

El joven (primer hijo adoptivo de la actriz) le concedió una entrevista a la revista People y solo tuvo buenas palabras para referise a su mamá: "Es divertida, es fácil trabajar con ella. Es maravillosa", comentó el muchacho que se desarrolla en este momento como productor ejecutivo de la nueva película de Jolie.

First They Killed My Father (para Netflix) es el trabajo más reciente de Jolie, la producción cuenta también con el apoyo como fotógrafo en el set de Pax, otro de los hijos de la famosa. El filme se basa en la historia de Loung Ung's durante la dictadura de los jemeres rojos en Camboya.

Maddox no mencionó en ningún momento de la entrevista a su padre Brad Pitt. Precisamente, ya se va a cumplir un año desde que la pareja se separara tras una acalorada pelea que tuvieron Brad y Maddox en un avión privado.

