Kourtney Kardashian rechazó la propuesta de matrimonio que le hizo Scott Disick en Costa Rica

Las vacaciones que realizó el clan Kardashian-Jenner en Costa Rica, a finales de enero, sirvieron como escenario para que Scott Disick le propusiera matrimonio a Kourtney Kardashian, pero ella se negó.

Así lo publicó la revista estadounidense US Weekly en su edición web. De acuerdo con la información, una fuente cercana a la familia asegura que Scott se inspiró en las paradisiacas playas de Guanacaste, Costa Rica, donde las hermanas vacacionaron, para hacer la propuesta.

Aunque no hubo un anillo de por medio, Scott le dijo a Kourtney (quien es madre de sus tres hijos): "Vamos a casarnos", pero ella no aceptó.

Las Kardashian se encontraban en nuestro país también para grabar un capítulo de su reality show Keeping Up with the Kardasian y, con la complicidad de las cámaras, Scott aprovechó el momento romántico; sin embargo, después de la negativa de Kourtney, la fuente asegura que él quedó enojado y avergonzado.

Aunque la pareja ha tenido un noviazgo lleno de altos y bajos durante sus nueve años juntos, parece que Scott ha querido retomar la relación desde hace dos años. Empero, el empresario de 33 años viajó solo de regreso a Estados Unidos un día antes de que Kourtney, su madre y hermanas salieran de Costa Rica y al día siguiente las cámaras de la TMZ lo captaron en actitud muy romántica con una desconocida mujer en una playa en Miami.

