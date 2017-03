Kim Kardashian sobre robo en París: 'Pensé que me iban a violar. Me preparé mentalmente'

Socialité habló por primera vez en el programa Keeping Up with the Kardashians sobre su amarga experiencia

La noche de ayer domingo Kim Kardashian habló en su programaKeeping Up with the Kardashians acerca de lo vivido en octubre pasado cuando fue víctima de un asalto en París. Entre sollozos, la socialité relató los terroríficos momentos que vivió, incluso reveló cómo por un instante pensó que sería abusada sexualmente.

Durante el episodio y mientras relata lo vivido, sus hermanas Khloé y Kourtney la escuchan aterradas y sorprendidas.

"Entonces (uno de los atacantes vestido como polícia) me puso cinta en la cara y en la boca, para evitar que gritara o algo. Luego me agarró las piernas y yo no tenía... ya saben, no tenía ropa interior (bajo su vestimenta) y él me empujó hacia él frente a la cama y pensé: 'ok, este es el momento. Me van a violar'. Me preparé mentalmente por completo, pero luego él no hizo nada y me amarró las piernas juntas con cinta", rememoró Kardashian.

Kim también relató entre lágrimas que hubo un momento en el que pensó que le iban a disparar.

"Me pidieron dinero y les dije: 'No tengo nada'. Me arrastraron hacia el pasillo, hasta arriba de las escaleras. Entonces fue cuando vi claramente el arma, tan clara como el día. Me quedé como mirando hacia el arma, mirando hacia abajo de las escaleras. Me estaban apuntando con un arma y pensé que en ese momento me iban a dar un balazo en la cabeza", dijo.

En la tensa conversación, la esposa de Kyne West relató cómo pensó en escapar, pero que ni siquiera lo intentó porque vio que no tenía salida.

"Tuve una fracción de segundo para pensar en tomar esa rápida decisión de: '¿corro escaleras abajo y que quizá me disparen por la espalda? Me pone enferma pensar en eso pero me van a disparar por la espalda o si lo consigo y no lo hacen, si el ascensor no se abre a tiempo, o si las escaleras están bloqueadas, estoy jodida. No hay forma de escapar", rememoró.

Kardashian mencionó que los asaltantes "aprovecharon" su soledad para atacarla y recordó que al irse la dejaron atada en el baño de su residencia mientras disfrutaba de la Semana de la Moda en París.

Hasta el momento, diez personas han sido ligadas a este caso en el que Kim perdió sus joyas valoradas en $10.000.000.