Kim Kardashian y Kanye West esperan a su tercer bebé

La revista People reveló este miércoles que la familia Kardashian West tendrá un nuevo miembro.

En junio pasado, el mismo medio informó que Kim y Kanye contrataron a una madre de subrogación para poder tener a su tercer hijo.

Tres meses después, fuentes cercanas a la familia confirmaron que el tercer hijo del matrimonio podría llegar en los próximos meses, gracias a que la pareja encontró a la "candidata perfecta" para llevar al pequeño en el vientre.

"La familia entera está que no cabe de la felicidad. Kim ha estado buscando a una (madre) subrogada por meses hasta que fue recientemente cuando por fin encontró a la candidata perfecta", dice People en español.

"Debido a los sustos de salud que tuvo en el pasado, Kim sintió la necesidad de contratar a una agencia de madres subrogadas para ayudarla a conectar con una mujer saludable que pudiera ser una gran opción para ella y Kanye", agregó la fuente cercana a la familia. "Ambos han estado súper involucrados en el proceso", según contó People en español.

La misma fuente aseguró que la familia está sumamente involucrada en el proceso. "Quieren que todo sea perfecto y que el bebé sea extremadamente saludable. No quieren ningún tipo de complicaciones y Kim (le) está brindado un régimen ideal de alimentación y dieta para que todos sepan lo que el bebé consume antes de nacer".

Kardashian, madre de North West, de 4 años y de Saint West, de 1 año y nueve meses, ha manifestado en reiteradas ocasiones en su reality show Keeping up with the Kardashians su deseo por tener una familia numerosa, aunque siempre fue consciente de que un nuevo embarazo podía poner en riesgo su salud por las complicaciones presentadas durante la gestación de su segundo retoño.

"No quisiera otra cosa que poder aumentar mi familia y saber que tengo un mundo en mi casa que está seguro", dijo en su show.