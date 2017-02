Katy Perry se burló de Britney Spears

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Katy Perry se habría burlado de Britney Spears en los premios Grammy y las redes sociales no la perdonaron.

Perry hizo una referencia a la crisis mental que Spears sufrió hace una década y que terminó con la Princesa del Pop rapándose por completo.

Todo sucedió durante el paso de Perry por la alfombra roja. El presentador Ryan Seacrest le preguntó a la diva a qué se debía su pausa en la escena musical, pues no ha publicado un disco desde el 2013.

Ella respondió: “Se llama cuidar de tu salud mental. Todavía no me he rapado”.

El resto fue un polvorín en redes sociales. Los internautas reclamaron respeto a la cantante aduciendo que no era gracioso burlarse de la condición mental de Spears, quien fue diagnosticada con trastorno bipolar hace algunos años.

Algunos medios le bajaron el tono a lo dicho por Perry, aduciendo que posiblemente se refería a su nuevo look –cambió el color de su cabello– y no a Spears.

Durante la gala de los Grammy, Spears presentó su nuevo tema: Chained to the Rythm .

EL UNIVERSAL (GDA)