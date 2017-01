Karina Ramos alista maletas para viajar a su tercer Miss Universo

Exreina de belleza partirá a Filipinas el domingo 22 de enero

Tras participar en el Miss Universo del 2014 y presenciar el certamen del 2015, la costarricense Karina Ramos regresará este año a su tercer Miss Universo, que se celebrará el 29 de enero en Manila, Filipinas.

La modelo y empresaria costarricense viajará con destino al país asiático el domingo 22 de enero y a su llegada a Manila se reencontrará con algunas de sus excompañeras del Miss Universo de hace dos años.

Ramos contó a Viva que presenciará la elección y coronación de la sustituta de Pia Wurtzbach –actual Miss Universo– junto a las exreinas Nia Sanchez (Estados Unidos), Mary Jean Lastimosa (Filipinas), Diana Harkusha (Ucrania), Elise Dalby (Noruega), Grace Levy (Gran Bretaña), entre otras.

No será la primera ocasión en que Ramos se reúne con sus contrincantes del Miss Universo del 2014. En julio del año pasado, Karina y 24 misses más se vieron de nuevo las caras en Milán, Italia.

LEA TAMBIÉN: Karina Ramos se reúne en Milán con 24 excompañeras del Miss Universo 2014

Karina aclaró que el viaje a Filipinas fue por invitación y no participará como representante de la franquicia del certamen local en la máxima competencia de belleza del mundo.

"Cada vez que viajamos es el país anfitrión el que nos consigue todo (boletos, hospedaje). En esta ocasión vamos gracias a Filipinas", explicó.

La exreina de belleza viajará sola y dijo que aprovechará su permanencia en la isla asiática para realizar algunas cápsulas con Carolina Rodríguez, la costarricense que compite por la corona de la sexagésimo quinta edición del Miss Universo.

"No voy de parte de la organización (Teletica) mas tengo los permisos de ellos para poder ingresar, ver a Carolina, grabar videos, hacer entrevistas para el canal (7) y para la página del Miss Costa Rica", agregó Ramos.

La también presentadora del programa 7 Estrellas conversó acerca de cómo ha visto el desempeño de la tica en estos días previo a la final.

"No he podido seguirla tan de cerca como me hubiese gustado pero Carolina se ha visto muy bonita. Ella es una mujer muy bonita que no tenía que mejorar mucho físicamente desde que ganó (en agosto del 2016). Se ve muy bien. Cuando llegue allá (a Filipinas) y conozca de cerca a las demás chicas tendré más criterio", aseveró Ramos.

La directora de Imagination Agency destacó que el buen manejo del idioma inglés que tiene Carolina es una de sus principales herramientas en el certamen. En cuanto al manejo de redes sociales que hace la tica mientras compite por la corona universal opinó: "Se ha mantenido más constante porque ella no es muy fan de las redes sociales. Si las hubiera comenzado a usar más antes le hubiese beneficiado más".

Respecto a si se ha puesto en contacto en estos días con Carolina Rodríguez, Karina Ramos indicó que sí. "Hablé con ella por si necesita que le lleve algo. Hasta el momento no me ha pedido nada en específico, quizá cuando se acerque más la fecha de mi viaje nos comunicamos nuevamente", refirió.

Ramos aprovechó la conversación para reiterarle a Carolina que disfrute de la experiencia que significa estar en un Miss Universo.

"El Miss Universo pasa tan rápido que a pesar de que uno está enfocado en la competencia debe disfrutar demasiado de cada etapa del concurso porque así la energía es otra", refirió.











