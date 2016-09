Karina Ramos: 'La gente no puede pedir respeto a través de insultos'

Miss Costa Rica 2014 y participante de Dancing With the Stars publicó foto de la fachada de su oficina llena de basura, aparentemente colocada allí adrede

REDACCIÓN

La Miss Costa Rica 2014 Karina Ramos publicó en su perfil en Facebook una fotografía de una pila de basura amontonada frente a un portón. Esto, explicó, sucedió a las afuera de las oficinas de su agencia de modelaje en San Pedro.

"¿Qué es lo peor? Que ni siquiera soy yo quien abre la oficina. Si quisieron hacerme un daño a mi, pusieron a otra persona a pasar por un momento incómodo", escribió en su perfil.

La modelo relacionó el hecho con los insultos que ha recibido después de que ella y Jalé Beharimi hicieran un chiste que mencionaba el autismo. La situación se dio el viernes 9 de setiembre, cuando Karina subió a su Snapchat en el que Berahimi le decía que "a veces parecía autista".

LEA MÁS:Jalé Berahimi y Karina Ramos se disculpan por sus comentarios sobre autismo

Viva conversó con la modelo el domingo 11 de setiembre por la tarde, mientras se preparaba para su primera gala de Dancing with the Stars en Teletica.

Ella comentó que, aparte de la basura, no hubo otras señas de daños en el lugar, sin embargo, no le pareció casual que esa basura quedara ahí.

"La basura estaba apuñada encima de los candados. Eso no lo hace un indigente, digamos; nos ha pasado que las bolsas amanecen abiertas, pero jamás encima de los candados, con los frescos regados", explicó por teléfono.

Molesta. Ramos expresó descontento con "la gran tergiversación" que ha recibido el tema. "Hay mucha gente que se deja llevar por noticias amarillistas, por un titular que dice que nos burlamos sin haber visto el video", dijo. "Nos insultan a nosotras. Nos dicen a nosotras 'discapacitadas mentales'", agregó.

"Creo que lo más importante es que la gente no puede pedir respeto a través de insultos. Uno no puede pedir respeto insultando", dijo Ramos a Viva.

La modelo recalcó que tanto ella como Berahimi ya se disculparon y que espera que el tema quede atrás.

"No sé qué más podemos hacer, no es algo que esperábamos. Si yo hubiera visto algun tipo de ofensa, no hubiera subido el video. Era un comentario hacia mí, y no le debió ofender a nadie más", finalizó.











Comparta este artículo Entretenimiento Karina Ramos: 'La gente no puede pedir respeto a través de insultos' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Karina Ramos: 'La gente no puede pedir respeto a través de insultos' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.