Vacaciones de las Kardashian en Costa Rica serían parte de su 'reality show'

San José (Redacción)

El clan Kardashian Jenner está en Costa Rica desde la noche de este jueves 26 de enero y se mantendrían en el país hasta el lunes 30 de enero. ¿Qué harán durante su estancia en Costa Rica?

Una fuente cercana a las Kardashian contó a People que la familia "estaba muy entusiasmada con el viaje". Además, la fuente detalló que realizarán deportes de aventura como canopy y que filmarán durante toda su estancia para su programa Keeping Up With The Kardashians.

Según confirmó la Dirección de Migración y Extranjería, las Kardashian, sus hijos y sus parejas aterrizaron a las 7:12 p. m. en el aeropuerto Daniel Oduber.

Al país ingresaron Kylie Jenner, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian junto a su pareja Scott Disick y sus hijos Mason, Penélope y Reing; Kim Kardashian y sus dos hijos, North y Saint West y Kris Jenner y su novio Corey Gamble. Kanye West, esposo de Kim, no ingresó al país.

Sorpresa. People había asegurado que Scott Disick no había viajado junto a su esposa. Sin embargo, él sí ingregó al país.

A través de su cuenta en Snapchat, Kourtney Kardashian compartió el jueves en la mañana que estaba enferma. Pero su estado de salud no fue impedimento para participar de las vacaciones familiares.

La visita a Costa Rica sería el primer viaje que hacen todas las chicas, junto a sus parejas e hijos, luego de la crisis psicológica que vivió Kim hace algunos meses, tras un violento asalto en París.

En otras oportunidades, el clan ha visitado lugares como la isla francesa de St. Barts, Grecia, Bora Bora, Tailandia y Cuba. Según han confesado en distintas oportunidades, el mar siempre será su destino favorito para disfrutar en familia.











