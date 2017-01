Vea fotos exclusivas de cómo disfrutan las Kardashian sus vacaciones en Costa Rica

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Las hermanas Kardashian-Jenner y sus familias se movilizan por Guanacaste en tres helicópteros.

LEA: Las Kardashian se ejercitan y disfrutan a gusto en Costa Rica

Un equipo de La Nación logró captar a los famosos mientras abordaban las aeronaves la tarde de este sábado en bahía Papagayo. El clan se encuentra en la zona noroeste del país desde el jueves 26 de enero, para disfrutar de sus vacaciones familiares y filmar un episodio de Keeping Up With the Kardashians.

La familia entera, con relativamente poca seguridad, se bajó de varias camionetas Ford en un terreno cercano a la bahía y rápidamente se subieron a los helicópteros. Desde este viernes, varios miembros de la familia han compartido imágenes de su viaje en redes sociales como Snapchat e Instagram.

Según vecinos del lugar que no quisieron dar sus nombres, las famosas han realizado varios viajes durante el viernes y el sábado.

Scott Disick, pareja de Kourtney, fue el único que se separó por un momento del grupo. Disick se dirigió caminando a una de las casas cercanas al lugar acompañado por dos guardaespaldas.

De camino se topó a un niño y lo saludó cariñosamente. Ingresó a la casa, estuvo un par de minutos y un carro lo recogió para llevarlo de vuelta hacia los helicópteros.

Se espera que la familia Kardashian-Jenner salga del país el lunes 30.











