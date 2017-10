Meryl Streep, Jennifer Lawrence, George Clooney y otras estrellas reaccionan a las acusaciones a Harvey Weinstein

El mundo del espectáculo se sacude con cada nueva acusación hacia Harvey Weinstein, productor responsable por muchos de los éxitos de Hollywood en los últimos 30 años.

A Weinstein se le acusó en un artículo de The New York Times de haber acosado sexualmente a actrices como Rose McGowan y Ashley Judd y luego, de haber violado a la directora y actriz italiana Asia Argento y a la actriz Lucia Evans, en un artículo de la revista New Yorker.

Al darse a conocer estos casos, otras personalidades como Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow también denunciaron el comportamiento abusivo de Weinstein, quien ya fue despedido de The Weinstein Company, empresa que fundó junto a su hermano.

LEA:Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow y Asia Argento se suman a acusaciones sobre acoso sexual en contra de Harvey Weinstein

Weinstein, de 65 años, fue despedido el domingo tres días después del reporte de The New York Times, en donde se detallaba que Weinstein tuvo que llegar al menos a ocho acuerdos legales con mujeres para comprarles su silencio.

La empresa financió películas ganadoras del Óscar como The Kings' Speech, The Reader y Silver Linings Playbook. Jennifer Lawrence ganó un Óscar por esta última y fue una de las figuras de Hollywood que mostró su simpatía hacia las víctimas y condenó los abusos de Weinstein.

“Me perturbó mucho escuchar las noticias sobre el comportamiento de Harvey Weinstein. Trabajé con Harvey hace cinco años y no experimenté ninguna forma de acoso a nivel personal, ni sabía de ninguna de estas acusaciones. Este tipo de abuso es inexcusable y absolutamente decepcionante”, señala el comunicado de Lawrence.

“Mi corazón está con todas las mujeres afectadas por estas acciones repugnantes y quiero agradecerles por el valor de denunciarlas”, dijo Lawrence.

Meryl Streep, quien ganó un Globo de Oro por una película financiada por The Weinstein Company, se pronunció con estupor ante las denuncias.

“Las deshonrosas noticias sobre Harvey Weinstein nos han sorprendido a todos los que defendíamos su trabajo y a las buenas y valiosas causas que apoyaba”, dijo Streep en un comunicado.

Las historias sobre su comportamiento, agregó, no eran universalmente conocidas en Hollywood.

“Si todo mundo lo supiera no creo que los reporteros investigadores en el sector de los espectáculos o las noticias duras se hubieran negado por décadas a escribir alrespecto”, continuó Streep.

De manera similar Judy Dench, cuyospremios y nominaciones han estado indisolublemente ligados pordécadas a Weinstein, primero con su empresa Miramax y luego con The Weinstein Company, dijo en un comunicado que ella estaba “completamente desinformada” sobre estas “horribles” ofensas.

“Le ofrezco mi simpatía aaquellos que han sufrido y mi apoyo de todo corazón a aquellas quehan hablado”, escribió.

La actriz Jessica Chastain llamó a uncambio en Hollywood por medio de un tuit. “Me previnieron desdeun inicio. Las historias sobraban. Negar eso es crear un ambientepara que vuelva a ocurrir”.

George Clooney dio una entrevista exclusiva a The Daily Beast, acerca de Wesintein, el hombre que le dio su primer gran rol en el filme From Dusk Til Dawn (1996), de Robert Rodríguez.

"No tenía idea de que le había pagado a ocho mujeres (por su silencio), esa parte es nueva y no creo que nadie lo supiera. No hay forma de reconciliar eso, es algo indefensible", comentó Clooney.

El afamado actor comparó el caso de Weinstein con los de otras figuras públicas que han sido denunciadas recientemente por sus abusos.

"Este es un gran problema en nuestra sociedad, que personas en posiciones de poder se aprovechan de quienes no lo tienen, particularmente hombre frente a mujeres jóvenes. Quizá Cosby fue el punto de inflexión, o quizá el caso de Roger Ailes lo fue, por mostrar una figura del establishment de los medios haciendo eso mismo", indicó Clooney.

"Antes, la gente no prestaba suficiente atención, ahora es nuestra obligación hacerlo. Es el momento de asustar a las personas que hacen estas cosas para que nunca se comporten así otra vez", agregó el actor.

Ben Affleck manifestó su descontento con Weinstein y llamó a apoyar a sus víctimas y quienes le denuncien.

"Debemos apoyar a quienes están denunciando y condenar este tipo de comportamientos cuando lo vemos y ayudar a que haya más mujeres tomando las decisiones", escribió en sus perfiles oficiales en redes sociales.

Glenn Close emitió un comunicado en el que se declaró molesta con Weinstein y el mismo establishment.

"Estoy molesta no solo con él sino contra la conspiración de silencio alrededor de sus acciones, también porque el fenómeno de ‘sofá de casting’, por decirlo así, sigue siendo una realidad de nuestra industria y del mundo: la terrible presión, la horrible expectativa puesta sobre una mujer cuando un bravucón poderoso y egoísta espera favores sexuales a cambio de un empleo”.

Close pidió a todos unirse a nivel institucional y personal para crear una nueva cultura de “respeto, igualdad y empoderamiento”.

El sindicato SAG-AFTRA dijo en un comunicado el lunes que todos tienen el derecho a trabajar en un ambiente libre de discriminación o acoso. También incluyó un número para emergencias.

"Se debe hacer más para que nosotros aseguremos la seguridad de las mujeres en la industria”, dijo la organización.

"Lo que Harvey Weinstein hizo fue aborrecedor. Admite que lo hizo. ¿Por qué debería alguien quedarse callado por su disgusto o por su apoyo a las víctimas?”, dijo el director Judd Apatow en Twitter.

Charlize Theron dio un mensaje claro:no se puede culpar a las víctimas.

"Muchas de estas mujeres eranjóvenes, apenas iniciando sus respectivas carreras y no teníanposibilidad de enfrentarse a un hombre con esta clase de influencia,decir algio hubiera sido el final de sus carreras. Este es un pasopositivo hacia cambiar esa cultura, y ahora las mujeres necesitansaber que tienen un sistema de apoyo si algo así vuelve a suceder",escribió en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.