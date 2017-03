Modelo tica Juliana Herz participa en 'reality' de Fox que se grabó en las selvas de Fiji

'Kicking & Screaming' se estrenó este jueves 9 de marzo

Juliana Herz está imparable. La modelo costarricense sigue enfocada en su objetivo de cosechar nuevos éxitos y de trascender con su belleza más allá de las pasarelas.

"No creo que el modelaje fue útil para sobrevivir en la selva; pero sí mi crianza y de dónde vengo me ayudó. Tuvimos muchos desafíos de natación en la selva. Soy de Costa Rica y mi papá es un surfista... Crecimos visitando la selva, estoy acostumbrada a ir al baño afuera y a nadar largas distancias", Juliana Herz, modelo.

En ese sentido, la costarricense dio a conocer este jueves 9 de marzo que forma parte de un reality show de la cadena Fox, que se estrenó en la televisión estadounidense ayer.

Kicking & Screaming es el nombre del show para el que fue fichada Herz, de 27 años de edad, que obligó a la tica a enfrentarse a las condiciones hostiles de las selvas de Fiji, en Oceanía.

Herz y nueve participantes más deberán luchar por sobrevivir en medio de esas remotas junglas de condiciones meteorológicas extremas, furiosos ríos y hábitat de miles de insectos.

La serie de competencias equipa a los novatos participantes con 10 supervivientes expertos, que en parejas afrontarán los desafíos más difíciles de sus vidas, todo por ganar, al final del programa, un premio de $500.000.

En una entrevista que Herz concedió a Fox, la tica explicó que la oportunidad de ser integrante del show se dio a través de su agencia de modelaje Elite Model Management. De hecho, Juliana es la única costarricense firmada por la misma agencia en sus sedes de Nueva York, Los Ángeles y Miami, de Estados Unidos.

"La oportunidad fue presentada a mi agencia (de modelos) quienes pensaron que sería una manera divertida de mostrar un poco más de mi personalidad, y demostrar que una modelo no es solo para protagonizar campañas, sino que podemos hacer cosas locas. Pensé que sería una experiencia divertida y así fue", declaró la modelo, quien hace un año atrás dio de qué hablar en la prensa estadounidense por, supuestamente, estar saliendo con el exmiembro de los Jonas Brothers, Joe Jonas.

ADEMÁS:Juliana Herz: silenciosa en Costa Rica, un pegue en el extranjero

A pesar de que fue su eco como modelo el que la llevó a la pantalla de Fox, la costarricense dijo que su experiencia en la pasarela no le fue útil en su desempeño en el reality. "No creo que el modelaje fue útil para sobrevivir en la selva; pero sí mi crianza y de dónde vengo me ayudó. Tuvimos muchos desafíos de natación en la selva. Soy de Costa Rica y mi papá es un surfista... Crecimos visitando la selva, estoy acostumbrada a ir al baño afuera y a nadar largas distancias. Yo no era una chica que gritaba cuando un insecto volaba en su cara. Crecí con insectos toda mi vida. ¡Teníamos hormigas en nuestro azúcar en Costa Rica!", reseñó Herz, quien su niñez y adolescencia la vivió entre Escazú y Tamarindo (Guanacaste).

La sensual y risueña modelo dijo que como parte del reality debió enfrentarse a los desafíos de vivir sin comida y hacer de los insectos su platillo diario, algo que le pareció irreal cuando aceptó formar parte de Kicking & Screaming.

"Pensé que iba a ser falso (comer insectos en la selva) y que las cámaras serían apagadas para conseguir comida real, pero rápidamente aprendimos que no iba a ser cierto; de hecho, fue así fue desde el primer día cuando me moría de hambre y no teníamos qué comer. Un compañero me dijo: 'sabes, los bichos son una fuente de proteínas' y tuve que aceptar esa realidad. Me gusta mucho el tocino y ninguno de los bichos que comí me supo a tocino", contó.

Respecto a los líquidos que consumió el tiempo que estuvo internada en las selva dijo que contaron con una fuente limpia de agua. "Fue agradable porque no tuve que beber nada raro", consideró la tica. Luego agregó que tras abandonar Fiji lo único que hace es comer.

A partir de ahí, Juliana salió en defensa de los programas de telerrealidad y dijo que en su caso todo lo que muestran los episodios es el resultado de una exhaustiva edición en la que se debió condensar material de 24 horas de varias semanas (no detalló cuánto tiempo duraron la grabaciones).

"Literalmente nos filmaron 24/7. Incluso, cuando estábamos durmiendo las cámaras estaban sobre nosotros. La única vez que no nos grababan era cuando íbamos al baño, que podía ser en cualquier lugar porque no era como que tuviéramos un inodoro que se pudiera lavar. Honestamente, todo era cien por ciento real. Todo lo que se verá es lo que hicimos en realidad", afirmó la costarricense a Fox.

LEA TAMBIÉN: Juliana Herz estaría saliendo con Joe Jonas, especula E! Online

En cuanto a su relación con los otros participantes, y en especial con las chicas, la tica señaló que fue muy buena. "Me llevaba bien con todos. Digo, estamos en la jungla, no hay comida, estamos cansados y con hambre... En esas condiciones todas las emociones se agudizan. Algo que podría parecer tan pequeño en la vida cotidiana se hizo mucho más grande en esta situación, y así se debe compartir las 24 horas del día con personas que nunca has conocido en la vida. De sol a sol, estás con ellos, estás durmiendo junto a ellos. Fue difícil para todos nosotros acostumbrarnos a eso y a las diferentes personalidades que estaban allí. Todos somos diferentes y de diversos orígenes. Pero creo que hicimos todo lo posible para trabajar en conjunto. No hubo tanto drama", aseveró.

Juliana concluyó la entrevista con Fox diciendo que lo peor que enfrentó al domiciliarse en la selva fue el hambre y el frío; empero, a pesar de sobrevivir a ello, dijo que está lejos de considerarse una superviviente.

"Oh por Dios, no. ¡Ni siquiera cerca (de ser una superviviente)! Y la próxima vez que vaya a acampar, iré con una tienda, al menos un saco de dormir y un montón de comida. Por supuesto, un montón de comida. Mi mayor problema todo el tiempo fue que allí siempre tenía hambre y siempre estaba fría", terminó.

Kicking & Screaming es conducido por Hannah Simone, actriz de la serie New Girl.











Comparta este artículo Entretenimiento Modelo tica Juliana Herz participa en 'reality' de Fox que se grabó en las selvas de Fiji Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Modelo tica Juliana Herz participa en 'reality' de Fox que se grabó en las selvas de Fiji Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.