Johnny Araya es abuelo: nació Luciano, su primer nieto

San José, (Redacción)

El inicio de este 2017 será inolvidable para el alcalde de San José, Johnny Araya. El nacimiento de su nieto Luciano la mañana de este martes 24 de enero lo llenó "de la más grande felicidad". En setiembre del año anterior, él contó a Viva "que lo esperaba con mucha ilusión".

"Me siento inmensamente feliz. Estoy feliz desde que ella quedó embarazada pero la felicidad es mucho mayor porque ya nació y sé que mi hija Gloriana y el bebé están bien", reconoció.

Luciano, el primer nieto de Araya, nació a las 10 de la mañana. Gloriana Araya y su esposo, David Ramírez, decidieron que su pequeño nacería en su casa de habitación con la compañía de una obstetra.

"Fue un parto asistido. Ella estudió mucho el tema, llevó cursos para tener todos los elementos para esta decisión de que el hijo naciera en su casa junto a una obstetra. Ellos tomaron las medidas de seguridad por si se presentaba alguna complicación. Por dicha todo estuvo muy bien. Yo no tenía incertidumbre porque sabía que habían tomado las previsiones necesarias", declaró el abuelo.

Araya mencionó que la noticia del nacimiento de su nieto lo tomó por sorpresa, pues solo sabía que la llegada de Luciano se esperaba a finales de enero o principios de febrero. Una llamada de su yerno David le dio la gran noticia.

Luz. Para Araya la llegada del pequeño a la familia es "un gran acontecimiento para nuestras vidas".

"Así es la vida... Hace poco yo estaba en una situación de tragedia familiar con la pérdida de un hermano (José Fabio Araya), pero este es el ciclo de la vida", dijo.

La tarde de este martes Araya estaba por terminar sus compromisos laborales para ir a conocer al pequeño Luciano, que al nacer pesó tres kilos y medio, según contó el feliz abuelo. Desde ya, el alcalde anhela el momento en el que su nieto llegue a dormir a su casa.

"Me he hecho el escenario de que él llegue a la casa y se quede con nosotros. Ahora me ilusiona tenerlo en la casa, llevarlo a pasear, y que duerma con nosotros", dijo.











