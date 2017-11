El director Brett Ratner y el actor Jeremy Piven acusados de acoso sexual

Las denuncias por acoso y conductas sexuales indebidas siguen saliendo a la luz. Este miércoles trascendió que al director de cine Brett Ratner y al actor Jeremy Piven fueron acusados.

En el caso del director fueron las actrices Natasha Henstridge y Olivia Munn, así como otras cuatro mujeres, quienes denunciaron los abusos, según informó el diario Los Ángeles Times.

Ratner, de 48 años, director de Rush Hour y X-Men: The Last Stand entre otros filmes, rechazó con firmeza las acusaciones en un comunicado remitido al periódico por su abogado.

Henstridge dijo al LAT que era una modelo de 19 años en Nueva York a principios de los años 90 cuando Ratner, entonces un veinteañero director de videos musicales, la obligó a tener sexo oral.

"Me forzó con sus brazos realmente. Me forzó físicamente," dijo Henstridge, que trabajó en películas como Species y The Whole Nine Yards."En determinado momento, dejé de resistir y él hizo lo suyo", indicó al diario.

Henstridge dijo haberse inspirado en las historias de otras mujeres que ventilaron recientemente acusaciones de agresión sexual por parte del productor Harvey Weinstein y el director James Toback.

Munn, que trabajó en la serie de HBO The Newsroom y el filme Magic Mike, dijo al LAT que Ratner se masturbó frente a ella cuando era una aspirante a actriz en el set de la película After the Sunset. Relató el incidente en un libro escrito por ella, aunque sin mencionar al director.

La actriz dijo que había llegado el momento de hablar. "He tomado decisiones específicas, conscientes, para no trabajar con Brett Ratner," dijo Munn al diario. Otras cuatro mujeres también relataron al diario historias sobre el mal comportamiento sexual o intimidante de Ratner.

A través de su abogado Martin Singer, Ratner rechazó las acusaciones. "He representado al señor Ratner durante dos décadas y ninguna mujer jamás planteó reclamos en su contra por mala conducta sexual o acoso sexual", dijo Singer en una carta de 10 páginas al periódico. "Más aún, jamás una mujer reclamó o recibió ningún acuerdo financiero de parte de mi cliente", dijo Singer.

En el set de Entourage

El otro caso en mención es el de Jeremy Piven. La actriz y modelo Ariane Bellamar lo acusó públicamente en su cuenta de Twitter de haberla acorralado y tocado en el tráiler del actor durante la grabación de la serie Entourage, donde Piven interpretó a Ari Gold.

"¡Hey, Jeremy Piven! ¿Recuerdas cuando me arrinconaste en tu tráiler en el set de Entourage? 'Recuerdas cogerme mis pechos en el sofá sin preguntarme?", escribió la artista en su cuenta.

"¿Recuerdas cuando al tratar de irme me cogiste el cu..., te miraste en el espejo y dijiste la 'hermosa pareja' que hacíamos?", agregó.

Según la revista Vanity Fair, la acusación de Bellamar en contra de Piven ya ha tenido como consecuencia el comienzo de una investigación por parte de la cadena CBS, donde el actor participa en la serie Wisdom of the Crowd.

"Niego de manera inequívoca las acusaciones espantosas que se han difundido sobre mí. No sucedió. Se necesita una gran cantidad de coraje para que las víctimas presenten sus historias, y espero que las acusaciones sobre mí que son falsas, no desvíen la atención de las historias que deben ser escuchadas ", dijo Piven a la cadena E! News.