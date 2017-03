Ítalo Marenco rechaza oferta económica para apoyar a precandidato presidencial en sus redes sociales

Este miércoles, según reveló en Snapchat

La tarde de este miércoles, el conocido actor y presentador de televisiónÍtalo Marenco recibió una llamada en la que le ofrecían dinero a cambio de apoyar, en sus redes sociales, a un precandidato de un partido político. El presentador de Repretel declinó revelar a Viva el nombre del partido y del candidato "para no hacer el asunto más grande".

Marenco informó a sus seguidores de esta situación por medio de su cuenta en Snapchat, una app especialmente popular entre usuarios jóvenes. En meses recientes, algunas figuras públicas, o "influenciadores", como les llaman en el campo del mercadeo, han hecho publicaciones alusivas a precandidatos políticos apelando a sus miles de seguidores.

Según contó Marenco en Snapchat, le dieron la opción de fijar la suma que quería recibir a cambio de compartir dos mensajes de apoyo en sus redes este 2 de abril.

Ese domingo se celebrará la convención abierta del Partido Liberación Nacional para elegir a su representante para las elecciones nacionales del 2018.

"Yo no quise. La verdad es que no me meto en política. Nunca he sido 'influenciador' en política porque no me parece. Todavía no tengo candidato y nunca he estado casado con ningún partido político", aseguró Marenco a Viva.

Una de las razones que más "indignaron" a Marenco fue que la persona que le hizo la propuesta le dijo que "no era necesario" que votara por el candidato.

"Lo que me dijo era que si votaba o no, no importaba, que lo importante era que posteara (por quién votaría). Me pareció que si lo hacía, de alguna manera, iba a vender mis redes y a la gente que me sigue, solamente por recibir un dinero. Eso me pareció un poco injusto", dijo.

Marenco explicó a sus seguidores de Snapchat, a través de varios videos cortos, su posición al respecto.

"Hay influenciadores y youtubers que son muy seguidos. Yo les hago un llamado para que no se vendan. A todas las personas que me siguen les digo que si creen en un candidato y en sus propuestas, que entonces sí voten por él. Lo mismo para los influenciadores, si sienten en su corazón votar, que lo hagan, que reconozcan quien es su candidatos, pero si no conocen a la persona les digo que no se vendan por monedas", aseveró.

Finalmente, recalcó que no va a "vender su voto".

"No estoy de acuerdo a que ofrezcan dinero por votos. Costa Rica es un país soberano y democrático", afirmó.

Actualmente Ítalo, conocido por su trabajo en el desaparecido Combate, trabaja para la revista matutina Giros de Repretel.











Comparta este artículo Entretenimiento Ítalo Marenco rechaza oferta económica para apoyar a precandidato presidencial en sus redes sociales Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Ítalo Marenco rechaza oferta económica para apoyar a precandidato presidencial en sus redes sociales Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.