Ines Rau será la primera 'playmate' transgénero de 'Playboy'

La revista Playboy alcanzará el próximo mes un hito en sus 64 años de historia. Por primera vez, una mujer transgénero aparecerá como playmate, es decir, será una de las modelos principales en la revista y lucirá las clásicas orejas de conejita.

Ines Rau, modelo francesa de 26 años, será quien rompa esa barrera con una sesión de fotos desnuda (realizada por Ryan McGinley) y una entrevista en la que cuenta la historia de su vida.

La modelo ha sido partes de campañas de Balmain, aparecido en Vogue Italia y además, ya había hecho una aparición en Playboy, en el 2014.

La primera modelo transgénero en aparecer en Playboy fue Caroline Tula Cossey, en 1981, cuando se incluyeron imágenes suyas como parte de la promoción del filme de James Bond For Your Eyes Only. No obstante, no era sabido por el público que era una mujer trans. En 1991, posó de nuevo en Playboy, pero no como playmate.

Preparándose para las críticas, Playboy ha publicado en su Twitter varias imágenes de Jenny Jackson, la primer playmate negra, que en su momento causó molestias entre algunos de los suscriptores.

Para Playboy"La historia se repite así misma", y lo que antes causó revuelo, ahora está normalizado; la revista espera abrir más espacios en el mundo del modelaje para modelos transgénero.

"Es lo correcto", dijo Cooper Hefner, heredero del imperio Playboy, en exclusiva a The New York Times. "Vivimos una época en la que los roles de género están evolucionando".