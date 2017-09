Hugh Hefner, el antes y el después del sexo mediático

"Bueno, si no hubiéramos tenido a los hermanos Wright, seguiría habiendo aviones. Si no hubiera habido un Edison, seguiría habiendo luces eléctricas. Y si no hubiera habido un Hugh Hefner, seguiríamos teniendo sexo. Pero quizá no lo disfrutaríamos tanto. De modo que el mundo sería un poco más pobre. Ahora que lo pienso, también lo serían algunos de mis parientes", Hefner en una entrevista en Playboy en 1974.