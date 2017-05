Hijo de Maribel Guardia muestra por primera vez a su nueva familia

A través de una imagen en Instagram

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

San José (Redacción)

Julián Figueroa, hijo de la tica Maribel Guardia y del fallecido cantante mexicano Joán Sebastian, tuvo un detalle muy especial con su novia Imelda Tuñón e indirectamente con sus miles de seguidores.

Como parte de la celebración del Día de la Madre en México (10 de mayo), Julian compartió en su Instagram una fotografía muy familiar.

LEA: Maribel Guardia será abuela: Julián va a ser papá de un varón

En la imagen aparece el joven de 22 años cargando a su pequeño José Julián, quien apenas cumple los nueve días de nacido, y con su novia Imelda, a quien felicitó por su primer día de las madres.

"Felicidades mamacita. Dios no pudo escoger una mejor madre para José Julián. He tenido el privilegio de ser tu pareja por casi 4 años en los cuales descubrí a la mujer más tierna, fuerte, inteligente, amable, pasional, compasiva, culta, interesante, simpática, empática y amorosa (cualidades que sin duda le transmitirás a nuestro hijo); una mujer que al entregarme lo mejor de sí misma, me ha hecho redescubrir mi esencia, ayudándome a continuar mi búsqueda por la (mi) verdad. Vas a ser la mejor mamá del mundo. Te amo, amo a nuestro hijo y nos amo", escribió Figueroa.

LE PUEDE INTERESAR: Maribel Guardia es abuela: nació el bebé de su hijo Julián

La imagen en la que la familia aparece en el hospital donde nació el pequeño José Julián tiene poco más de 14.000 likes y cientos de comentarios de fans enternecidos.

Familia. El abogado Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia y también mánager y productor de Julián, confirmó que luego del nacimiento del pequeño contraerán matrimonio.

"Ya Julián le dio el anillo de compromiso a su novia, y madre de su hijo", dijo Marco semanas atrás.

El pasado 3 de mayo, Julián anunció la noticia del nacimiento de su hijo con una imagen en la misma red social.

Hasta el momento, Maribel Guardia, de 58 años, no se ha referido al tema ni ha compartido imágenes junto a su nieto en redes sociales.











Comparta este artículo Entretenimiento Hijo de Maribel Guardia muestra por primera vez a su nueva familia Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Hijo de Maribel Guardia muestra por primera vez a su nueva familia Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.