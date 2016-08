Hernán Jiménez agotó en una noche entradas para nuevo stand-up comedy, '¿Quién dijo miedo?'

En tan solo una noche se vendieron todos los boletos para las seis funciones del nuevo stand-up comedy de Hernán Jiménez, titulado ¿Quién dijo miedo?.

El artista se presentará en Jazz Café Escazú con el que promete que será su "mejor show hasta ahora".

Las entradas salieron a la venta la noche de este jueves en el sitio Special Ticket y para la mañana de este viernes, ya estaban agotadas todas las funciones de los días 10 y 11 de setiembre, así como 1.° y 2 de octubre.

"Yo no sé si es la naturaleza pesimista que me caracteriza, pero siempre que lanzo entradas, va a un poco plagado de ese temor de que esta vez no se van a vender y el lugar no se va a llenar, pero siempre me termino llevando la grata sorpresa de que se agotan y esta vez ocurrió más rápido que nunca", comentó Jiménez, quien se encuentra en Los Ángeles, Estados Unidos, terminando de escribir el show.

Según Jiménez, ¿Quién dijo miedo? será un show variado, similar a su anterior stand-up comedy, ¿Así quién no?, el cual se presentó por última vez en febrero del 2015 en el teatro Melico Salazar.

"Hay de todo: temas políticos, temas muy personales, de relaciones y de realidad nacional, que creo que el pasado así quién no había dejado un poquito por fuera porque era como más personal. En este se retoman algunos aspectos absurdos de nuestro diario vivir y de infraestructura, por ejemplo", explicó.

La buena noticia para quienes no alcanzaron a comprar entradas es que se habilitarán 10 nuevas fechas, tanto en Jazz Café Escazú como en Hard Rock Café, en Belén, un territorio hasta ahora inexplorado por el comediante.

Por ahora, Jiménez no tiene el detalle de esas nuevas funciones, pero espera que puedan anunciarse la próxima semana.

Medio de financiamiento. Para Jiménez, el stand-up comedy es la "única herramienta" con la que cuenta para dar vida a sus proyectos filmográficos.

Su última película, Entonces nosotros, se estrenó en mayo y desde entonces, Jiménez había dedicado casi la totalidad de su tiempo a la promoción de este filme que, según dijo, está a las puertas de ser comprado por un canal de cable en Estados Unidos.

Sin embargo, las finanzas del también actor y director de cine quedaron afectadas tras el lanzamiento de la cinta.

"Tengo que salir de deudas", admitió, en relación con el estreno de su nuevo show de stand-up comedy.

"Soy muy desordenado y en el proceso de producción puse mis fondos personales para terminar de financiar todo, y eso es lo que me mantiene siempre en números rojos", reveló.

Además, Jiménez requiere financiamiento para una serie de televisión que está en proceso de preproducción y que se filmaría en Costa Rica, pero se exhibiría fuera de las fronteras nacionales.

Aunque por ahora Jiménez prefiere no revelar mayores detalles acerca de esa serie, calificó el proyecto como "caro y ambicioso".











