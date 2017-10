Harvey Weinstein y Georgina Chapman se separan a la luz de alegatos de abuso sexual

El matrimonio de Harvey Weinstein y la diseñadora de modas Georgina Chapman afronta una crisis, luego de que The New York Times y The New Yorker publicaran una serie de denuncias de abuso sexual contra el productor cinematográfico.

De acuerdo con el portal de la revista People, Chapman decidió dejar a su esposo, con quien contrajo matrimonio en el 2007. La pareja tiene dos hijos: India Pearl, de 7 años, y Dashiell Max Robert, de 4.

LEA MÁS: Meryl Streep, Jennifer Lawrence, George Clooney y otras estrellas reaccionan a las acusaciones a Harvey Weinstein

"Se me rompe el corazón por todas las mujeres que han sufrido un tremendo dolor a causa de estas acciones imperdonables. He decidido dejar a mi marido. Cuidar a mis hijos pequeños es mi primera prioridad y les ruego a los medios de comunicación la privacidad en este momento", dijo la diseñadora a People.

Este lunes, Weinstein había asegurado a The New York Times que contaba con el apoyo de su esposa y que ella lo estaba a ayudando a convertirse en un "mejor ser humano".

"Ella está conmigo al 100%. Georgina y yo hemos hablado de esto con detalle", manifestó.

Además de su separación, el productor afronta el despido de The Weinstein Company –la compañía que fundó junto a su hermano–, luego de que se diera a conocer tuvo que llegar a al menos a ocho acuerdos legales con mujeres para comprarles su silencio.

LEA TAMBIÉN: Terry Crews revela que fue víctima de acoso sexual por parte de un 'alto ejecutivo' de Hollywood

Weinstein fue acusado de haber acosado sexualmente a actrices como Rose McGowan y Ashley Judd y de haber violado a la directora y actriz italiana Asia Argento y a la actriz Lucia Evans.