Fitz Haney, Gustavo Gamboa y Natalia Carvajal sacudieron la primera gala de 'DWTS'

Gustavo Gamboa no esperaba tener la puntuación más alta, ni convertirse en la revelación de la primer gala de Dancing with the Stars (DWTS); para él fue una verdadera "sorpresa" y para el público también. Si bien el locutor había expresado que quería vivir una nueva experiencia en el concurso de ballroom, su meta principal siempre estuvo en función de la pérdida de peso.

"Realmente para mí (tener el puntaje más alto) fue sorpresivo, no era algo con lo que hubiese contado. Es cierto, todos los ensayos se hicieron a conciencia y puse todo de mi parte para aprenderme la coreografía. Me sentía cómodo", dijo.

Con su favorable resultado, Gamboa admite sentirse muy contento, pero también, "bastante preocupado". Sabe que la responsabilidad de mantener ese primer lugar es grande.

Con la bien lograda ejecución de un foxtrot, el humorista y su pareja de baile, Alahanna Morales, consiguieron 19 puntos por parte del jurado, la máxima nota entre las 10 parejas participantes.

"Ese no es uno de los ritmos con los que uno esté familiarizado. Estos ritmos son esos que se veían en películas. Yo me sentí cómodo, aunque cuando empezamos con los ensayos la puesta en escena me costaba porque tenía que reflejar ternura", contó.

Esa actitud que tanto trató de poner en escena, le brotó naturalmente cuando al llegar a la pista del estudio Marco Picado escuchó la voz de su pequeño hijo Saúl Gamboa.

"En esta primer gala me acompañaron mi esposa Vicky (Fuentes), mi mamá, mi suegra y mi hijo Saúl. La presencia de ellos influyó. Me emocionó verlos: hubo una fusión de sentimientos y casi lloro. Ellos me pasaron la ternura", contó Gustavo, quien se conmovió aún más cuando Saúl le dijo que lo amaba previo a tomar la pista de baile.

Para el próximo domingo, el locutor de Los 40, deberá interpretar una salsa. Gamboa contó que la coreografía ya está montada y que durante esta semana la "afinará" junto a su compañera.

"Me siento tranquilo pero también con una presión con la que no contaba (de mantenerse de primero en la tabla de puntuaciones). Por ahora seguiré trabajando en mejorar mi postura", reveló.

El baile de un exdiplomático. Fitz Haney, exembajador de EE.UU. en Costa Rica, dijo en reiteradas ocasiones que aceptó el desafío para mostrar otra faceta de un exdiplómatico, para retarse a sí mismo y para disfrutar. Pero, ¿cómo se sintió después de esa primera vez?

"Creo que en general nos fue muy bien. Nos divertimos mucho. Es una cosa muy importante decir que yo hago esto por reto personal y también para dar a conocer un poco de la fundación Ana Gabriela Ross (el pago que recibe con esta participación lo donará) y el buen trabajo que hacen en Costa Rica. También tengo que decir que tenía muchos nervios, pero tengo una pareja tan buena y experta que sabía que ibamos a salir bien", contó.

Haney y su compañera de baile, Lucía Jiménez, recibieron 14 puntos por su interpretación de salsa. Con esto, quedó entre los puestos más bajos de la clasificación.

"Lo que dicen los jueces lo tomamos a pecho y nos vamos a concentrar para ser mejores todas las semanas. Nos vamos a poner a trabajar en los ensayos para demostrar que hemos mejorado cada semana. Sé que tengo que enfocarme en la parte técnica, y aflojar un poco las caderas", dijo entre risas.

Tras su primer aparición como bailarín, el exembajador admite sentirse contento por los "lindos comentarios de apoyo en redes sociales".

"Estamos agradecidos con todo ese apoyo. No sacamos la mejor nota, pero eso nos da mejor impulso al futuro. Quiero aprender a hacerlo bien (bailar) pero siempre disfrutando", contó.

Entre el bullicioso público presente en el estudio estaba la familia de Haney: su esposa Andrea y los cuatro hijos de ambos Asher, de 15 años, y las niñas Nava, Eden y Shaia de 12, 9 y 5 años, respectivamente.

"Para mí la familia lo es todo, ellos hacen esto especial y también posible. Es un sacrificio que hacemos por el tiempo que debo dedicar al baile", admitió.

Tras la participación de su papá, Nava Haney le otorgó un 9. "Mi hija me dijo: 'papi siempre hay algo que se puede mejorar'. Así que cuando ella me dé un 10 sabré que fue porque todo estuvo perfecto", dijo.

La sensualidad del tango. La presentadora Natalia Carvajal impresionó por su sensual y técnica presentación de tango, en la que buscó transmitir al público dos fuertes sentimientos: el amor y el desamor.

El jurado coincidió en que las líneas formadas por la bailarina estuvieron muy bien y le otorgaron 18 puntos. Esta primera experiencia en el ballroom provocó que los nervios de Natalia aflorarán.

"Creo que la experiencia en general fue como volver a enfrentarme a las cámaras. Nunca imaginé que podía sentir ese nivel de nervios al salir al escenario. Pero después el calor de la gente y de los compañeros, y la buena energía que sentíamos todos los que estabamos ahí me calmó por completo. Fue muy rico sentir que todos deseaban que todo saliera bien", contó quien fue ficha de Repretel en el programa Combate.

Carvajal no tenía experiencia en el baile. Ella atribuye que el resultado de su presentación se debe, principalmente, al trabajo duro y a que "dejó el corazón en la pista".

"En estas cosas uno no sabe cómo reaccionar, ni tampoco qué esperar. Ahí se quedó mi corazón, para esta presentación puse todo lo que tenía. Esto (la experiencia) pasa muy rápido y hay que dejar todo o se pierde el momento. La gente esperaba un buen espectáculo y eso había que dar. Estoy agradecida".

Tras terminar la primera gala de DWTS, Natalia tuvo que viajar hasta Rincón de la Vieja, Guanacaste para grabar un programa de DestinosTV, y este martes 12 de setiembre asistirá al casting que realizará Televisora de Costa Rica para el Miss Costa Rica 2018. El trajín que está viviendo hace que la Miss Eco Universe 2016 valore cada experiencia.

"Ahorita estoy frente a una de las fumarolas del volcán. De esto se trata la vida, de hacer cosas maravillosas. Siento un gran peso porque esta es una semana muy importante. Ahora lidio con un día a la vez, trato de dar lo mejor de mí cada día", detalló este lunes, vía telefónica, desde Guanacaste.

Para la próxima gala Natalia y su compañero, el mexicano Erick Vásquez bailarán salsa.

"El tango fue muy serio. Con la salsa será muy bonito porque voy a bailar, sonreír y disfrutar".