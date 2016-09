Glenda Peraza a cuatro meses de su despido de Repretel: ‘Nunca había salido por la puerta de atrás de ningún lugar’

Exmodelo habla sobre su controversial salida del canal de La Uruca

Tras más de cinco años de estar alejada de la pantalla de canal 7, la presentadora de televisión Glenda Peraza debutará este domingo 11 de setiembre en Dancing with the Stars ( DWTS ), de Teletica Formatos.

"Llegué a hacer el programa y fue directo (el despido). Me escoltaron y todo. Sí fue un poco duro y en ese sentido yo creo que sí me afectó mucho, porque yo no me esperaba ese trato", Glenda Peraza.

La exmodelo, de 42 años de edad, regresará al canal de La Sabana como participante de la célebre competencia de baile , que subirá el telón de su tercera temporada mañana a las 7 p. m.

Anteriormente, Glenda Peraza había participado en proyectos de ese canal como Sábado feliz y A toda máquina.

Con su retorno a canal 7, Peraza arrastra la controversia que protagonizó el 19 de mayo anterior, cuando siendo la presentadora temporal de Informe 11: Las historias (de Repretel), compartió varios videos en vivo en su cuenta de Facebook en los que, motivada por comentarios de sus seguidores, bromeó con algunas figuras de canal 7 sobre pasarse a esa empresa.

Las grabaciones tuvieron eco en Repretel, compañía que la cesó el 20 de mayo con el objetivo de que ella valorara otras ofertas laborales.

En aquel momento Viva intentó conversar con Peraza sobre la situación; sin embargo, sus declaraciones no fueron más allá de agradecimiento a Repretel por la oportunidad y la confianza.

El lunes pasado, a seis días de mostrar en la pista sus dotes como bailarina, la guapa presentadora accedió a conversar sobre el tema. A continuación, parte de la entrevista.

De alguna manera DWTS marca su regreso a canal 7. ¿Se imaginaba volver a Teletica en un programa de este tipo?

Estaba hablando con un amigo la vez pasada y le contaba a él que desde que salí de Sábado feliz (en el 2007) siempre digo que no voy a volver a la televisión, pero hasta el día de hoy Dios me tiene acá. He cumplido las etapas más hermosas de mi vida en la televisión (…). Canal 7 es mi casa: entre o salga o nunca vuelva, para mí es mi casa. En el pasado ya había sido invitada varias veces a participar en otros formatos pero siempre dije que no, pero esta vez Marito (Mario Nájera, productor) me convenció. Lo conversé con mi esposo y mi hija y los dos me motivaron a estar aquí. Desde el momento que acepté ha sido un martirio esta rica responsabilidad que, al final, te hará mejor ser humano, mejor presentador, mejor persona en muchísimos aspectos, porque tenés que tener tolerancia, amor por los demás, pero también te da la oportunidad de conocer mucha gente y eso vale más que cualquier otra cosa.

Hubo mucha controversia con su salida de Repretel y su vinculación al 7 en este proyecto…

La gente jura y rejura que uno lo hizo al propio (las polémicas grabaciones de video) y no se dan cuenta de que se está en un ambiente de amigos. Yo a Nancy (Dobles) la adoro, es mi amiga de años y teníamos dos años de no vernos. Juntas compartimos momentos muy bonitos como el nacimiento de nuestros hijos que tienen 20 días de diferencia y hemos compartido cosas muy tristes como nuestros divorcios. Hemos compartido el salir adelante; entonces, nos vimos esa noche para ir al concierto del amor de mi vida: Alejandro Sanz, y salió esa aplicación que las dos babosas la aprendimos a usar ese día (video en vivo). Fue en ese ambiente de amigos donde comenzaron a salir los mensajes de la gente y yo repetí lo que ahí se publicó y eso fue lo que la prensa sacó y eso fue lo que hizo que estallara lo que estalló.

¿Cuánto le afectó su salida de Repretel?

Asumí mis consecuencias. Nunca había salido por la puerta de atrás de ningún lugar. Nunca en mi vida hice nada para que sucediera algo así pero, lamentablemente, me tocó pasar por esa fea etapa. Fue muy duro. Lloré dos días enteros, los ojos míos se hincharon a morir porque fue muy doloroso. La prensa siempre había sido muy buena gente conmigo y la gente también y se volcó la tortilla tan feo como cuando se le vuelca a Navas (Keylor), al presidente (Luis Guillermo Solís), a Melissa Mora y a cualquiera que trabaje en este medio y cometa un error: se le acribilla de una forma que ojalá lo vean mutilado ahí abajo como para disfrutar, porque las redes sociales se hicieron antisociales y la sociedad está enferma. A mí me afectó dos días enteros hasta que mi esposo me dijo: ‘Cielo, te prohíbo leer un solo comentario más porque usted no ha cambiado en nada, usted sigue siendo Glenda y usted no mató a nadie’.

¿Se arrepiente de esa noche en la casa de Nancy?

Jamás. Nunca he borrado los videos ni los voy a borrar porque no hice nada malo. Lo que pasó fue algo muy espontáneo que me costó un despido pero, ¿a quién no han despedido en esta vida? Ante Dios Todopoderoso y por mi hija –que nunca juro por mi hija ni por Dios– jamás estaba buscando una oportunidad en canal 7 porque ya me habían llamado para los toros y dije que no, y me habían llamado a otros proyectos y también dije que no porque, según yo, no iba a volver a la televisión después de Su mañana (revista matutina de Canal 9). Acepté estar en Informe 11: Las historias porque era una incapacidad de dos meses que ya se había extendido a cuatro (meses).

¿Qué enseñanzas le quedaron de ese episodio?

Me dejó un callo tan fuerte, que me hizo fuerte. Me hizo ver primero que todo, que uno no es perfecto, que uno se puede equivocar, que te pueden criticar... Me hizo un callo que si me vuelven a criticar de igual manera ya no voy a llorar como lloré, me va a molestar pero llorar así, no. Me hizo más mujer. Entonces, no me voy a arrepentir nunca de esa noche, fue maravillosa.

¿Qué significó Informe 11: Las historias en su carrera como presentadora de televisión?

Informe 11 era un reto que tenía y que pensaba que nunca lo iba a lograr. Siempre pensé en lo chiva que sería trabajar en un formato de corte noticiero pero lo veía poco probable porque no sabía leer en teleprompter.Informe 11 fue un reto muy grande y yo saqué la tarea.

¿Fue acertada la decisión de Repretel de despedirla?

Pues sí, porque yo creo que si una empresa escucha a una persona expresar deseos de estar en otro lado, lo dejan libre. Eso fue lo que ellos hicieron conmigo.

¿A qué aspira ahora en el 7?

Uno nunca espera nada. He aprendido a vivir un día a la vez, ese fue el lema que adopté después de mi divorcio, porque nunca se sabe absolutamente nada. Nadie puede suponer nada porque solo Dios sabe lo que está marcado para uno.











