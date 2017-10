Glenda Peraza y Tapón sufrieron los embates de la tormenta Nate

Glenda Peraza y Christian Gómez Tapón fueron dos de las personalidades costarricenses que se vieron afectadas, al igual que miles de costarricenses, tras el paso de la tormenta tropical Nate.

Pereza prefirió no referirse al tema por respeto a su familia; sin embargo, en su red social Instagram contó la difícil situación que enfrentaba, pues un río arrastró la casa de su mamá en Aserrí.

"Lo que está pasando en nuestra Costa Rica es sumamente doloroso. Hoy el desastre natural me tocó a mí directamente: mi mamá perdió la casa, el río se la llevó y perdieron todas sus cositas, como muchos hogares costarricenses", escribió.

En el mismo post la expresentadora invitó a sus seguidores a mantener la esperanza.

"No sé si usted o alguno de sus seres queridos está pasando por lo mismo; donde todo lo construido por años se pierde en un segundo, pero los que creemos en Dios Padre, sabemos que la esperanza no se la lleva nada. Oremos unos por otros, estoy segura que saldremos de esta. Para la gloria de Dios mi mamá y familia están bien, todo es perdida material; se quedaron sin casita, pero también ahí está obrando Dios en los corazones", escribió.

Acción

Los torrenciales aguaceros en Palmares inundaron el estudio de grabación del conocido cantante Tapón. El artista costarricense le contó a Viva que se le dañó gran parte del equipo, mas enfatiza en que "lo material se recupera".

"Me pongo a ver las noticias y me deprimo no por lo mío, sino por lo que están viviendo los costarricenses. Al inicio yo no quería poner nada (de la inundación), pero lo vi como oportunidad para decirle a la gente que nadie está exento de esto y también para motivarlos a la acción: hay que poner en oración al país y ponernos manos a la obra para ayudar a los que están afectados con cosas más grandes", explicó.

El vecino de Palmares contó que lo primero que hará es visitar los albergues de su cantón para apoyarlos con lo que se requiera.

"Todo empieza en cada uno. No hago las cosas para que la gente lo sepa, pero me voy a poner en acción para apoyar a los demás. Uno de los principales problemas en el mundo es la indiferencia, no podemos ser indiferentes a lo que le pasa a los demás, hay que combatir la indiferencia, hay que ayudar", aseguró.

El interprete de Creada a mi manera quiso enviar un mensaje esperanzador a todas las personas que de alguna manera se han visto afectadas por la inclemencia natural. "A la gente les digo que estamos orando para que Dios les dé fortaleza y estamos buscando maneras para ayudarlos, no pierdan la fe, sigan adelante".