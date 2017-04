Gabriela Roel es la elegida para despertar a la Leona dormida

La actriz interpretará a Lupita D’Alessio

La actriz mexicana Gabriela Roel, de 57 años, se ha internado por horas en un proceso arduo para interpretar y adquirir la esencia de la cantante Lupita D’Alessio, un ícono en México.

Las grabaciones de la serie Leona dormida (también el nombre de un tema de la cantante) que prepara Televisa respecto a la vida de Lupita comenzaron en diciembre de 2016.

Serán cuatro actrices las que representarán a la cantante, una de ella es Mariana Torres y otra, Gabriela Roel.

“Hablé con Lupita antes de empezar porque nos contactó Yolanda Andrade. Me felicitó, la felicité y me dio la bendición”, le comentó Roel al periódico mexicano El Universal .

Según Roel la distancia que existe entre ella y Lupita le parece sana, pues dice que así puede construir el personaje.

“Yo creo que desde que era chiquita me gustaba Lupita D’Alessio. Ella y yo no nos llevamos demasiados años pero fue un éxito desde muy joven. A mí de chiquita me encantaba y pues me habló el cineasta Rubén Galindo porque creo que me vio en la serie de Juan Gabriel, y encontraron que soy muy parecida a Lupita”, dijo Roel.

La producción de la serie está a cargo de los hermanos Santiago y Rubén Galindo, quienes contaron que entre las grabaciones se incluyen escenas como la pérdida del primer hijo de Lupita, así como la rebeldía y los celos entre sus otros hijos: Jorge, Ernesto y César.

Aunque Roel no pudo contar mucho de la historia, dijo que “ha sido una responsabilidad muy grande. Es una mujer fuerte en todos los aspectos, que está viva, que es muy popular; es Lupita, la mejor intérprete de México”.