Donante de riñón de Selena Gómez está agradecida por poder ayudar

Francia Raisa, la mujer que donó el riñón para ayudar a la cantante y actriz estadounidense Selena Gómez, publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

"Me siento profudamente agradecida después de que Dios confiara en mí para hacer algo que no solo ha salvado una vida, sino que tambén ha cambiado la mía en el proceso. Esto es parte de nuestra historia compartida y pronto la compartiré en su totalidad. Lo importante; sin embargo, es que esta no es la única historia relacionada con esta enfermedad", escribió Raisa.

Gómez reveló su diagnóstico de lupus en 2015 y se tomó un receso de su carrera el año pasado para lidiar con la ansiedad, ataques de pánico y depresión derivados de su batalla contra la enfermedad. La cantante sorprendió esta semana al anunciar en redes sociales que se había sometido a un trasplante de riñón para combatir su padecimiento.

El lupus es una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo ataca erróneamente sus propios tejidos, incluyendo a veces los riñones. Un riñón saludable es todo lo que el cuerpo necesita, por lo que el trasplante de un solo riñón puede resolver el problema.

Raisa, de 29 años, es más conocida por su papel en la serie de ABC Family The Secret Life of the American Teenager. Es hija del popular locutor de radio Renán Almendárez Coello, más conocido como El Cucuy de la Mañana.

