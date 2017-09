Figuras de la TV, la radio y las pasarelas vivirán la adrenalina de las carreras de autos

La adrenalina de las carreras automovilísticas se apoderará de varias personalidades públicas del país, quienes aceptaron participar este martes 12 de setiembre en el Reto a full gas, en el Circuito Grupo Sur del Parque Viva.

Durante el desafío ellos subirán a un auto piloteado por uno de los participantes del Costa Rica Touring Car Championship (campeonato de automovilismo local) y deberán cumplir algunas tareas encomendadas por sus retadores, mientras viajan a velocidades superiores a los 200 kilómetros por hora.

Lysalex Hernández, vocera de Parque Viva, comentó que la actividad se desarrollará a partir de las 9:30 a. m. y solo asistirá un público reducido, en calidad de invitados especiales.

El Reto a full gas es una de las actividades preliminares a la final del Costa Rica Touring Car Championship, programada para el domingo 24 de setiembre y que actualmente lidera el piloto Danny Formal.

Entre los participantes al Reto a full gas están Sara López y Jorge Vindas (locutores de Los 40 104.3 FM), Karina Campos (modelo y presentadora de VM, el canal de la música), Natalia Álvarez (periodista de Teletica Deportes), Mauricio Hoffman (presentador de Teletica), Verónica González (presentadora de Repretel) y Laura Ortega (modelo).

Otros de los que confirmaron son: Sharon Segura (modelo), Vanessa González (cantante), Fabiola Herra (periodista de Repretel) y Gustavo Peláez y Adrián Granados (del programa El mañanero 40), entre otros.

"En realidad estoy un poco asustada porque, obviamente, uno no viaja jamás a esas velocidades, pero ellos (los pilotos) son los expertos. Sí siento adrenalina y emoción y esos sentimientos me los alimenta más que viajaré con una chica (la pilota Titi Castro) que me da curiosidad de cómo llegó ella ahí, cuando las mujeres tenemos fama de que conducimos más lento", afirmó Sara López, quien es una de las voces de Presa 40.

López llegó a la actividad recreativa retada por Adrián Granados y, tras aceptar, le lanzó el desafío a Karina Campos.

Mauricio Hoffman también vive con gran emoción el haber sido invitado por el Parque Viva a esta actividad. Según el presentador de De boca en boca tiene gran afición por las competencias automovilísticas, por ello de no haberse dedicado a la televisión, habría estado compitiendo en esos terrenos.

"Me invitaron a ir a tener la experiencia de vivir la adrenalina del Circuito Grupo Sur y esto es de las cosas que más me emocionan porque si yo tuviera que escoger otra profesión, sin duda, sería piloto de carros. Los motores siempre me han apasionado", reveló Hoffman a Viva.

A pesar de esa afición, será la primera vez que se suba a un vehículo piloteado a velocidades extremas. "Estoy tan emocionado como un chiquillo cuando lo van a llevar al Parque Diversiones", terminó Hoffman, quien llegará con su esposa, Ericka Morera, otra de las participantes.