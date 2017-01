Murió el actor Miguel Ferrer de 'NCIS: Los Angeles' y 'Crossing Jordan'

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

San José (Redacción)

El actor estadounidense Miguel Ferrer, reconocido entre otras actuaciones por sus papeles en NCIS: Los Angeles y Crossing Jordan falleció a la edad de 61 años.

El deceso lo confirmaron varios medios internacionales de noticias como la revista People, Deadline, Variety y TMZ. El artista, recordado en su mayoría por sus papeles de antagonista, murió este jueves en su casa después de librar una batalla contra el cáncer.

People reseñó que su trabajo en la serie NCIS: Los Ángeles se vio afectada por su enfermedad, pero a pesar de ello, el veterano actor se mantuvo trabajando y los productores del espacio incluyeron su afectación en el guion del programa.

"Hoy, NCIS: Los Angeles perdió a un querido miembro de la familia. Miguel era un hombre de tremendo talento que tenía una poderosa presencia dramática en la pantalla, un malvado sentido del humor y un enorme corazón ", fue el mensaje que comunicaron desde la producción de la serie.

Ferrer también encarnó al doctor Garret Macy en Crossing Jordan desde el 2001 hasta el 2007. De su trabajo en cine destacan varios filmes, tal vez el primero en recordarse fue cuando interpretó a Bob Morton, líder del proyecto del robot en RoboCop (1987). Entre otros títulos fue parte de Star Trek III, Revenge, The Guardian, Noah's Ark: The New Beginning y prestó su voz para producciones animadas como Rio 2 y Mulan.











