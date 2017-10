Fantasmas de concreto

La semana pasada, MGM Resorts anunció que no volverá a alquilar la habitación 32135 en el Mandalay Bay Resort and Casino, la suite donde Stephen Paddock mató a tiros a 58 personas e hirió a más de 500.

Paddock, un jubilado sin antecedentes, disparó sobre una multitud desde el piso 32 del Mandalay Bay Resort & Casino de esa ciudad de Nevada.

Esta fue la mayor masacre de la historia de los Estados Unidos luego del 11 de setiembre.

Adam Lankford, profesor de criminología en la Universidad de Alabama, dijo que MGM hizo lo correcto al cerrar la habitación.

“Creo que no alquilarlo es bueno, pero creo que tampoco deberían llamar la atención sobre eso”, dijo Lanford a The Independent . “Lo mejor sería no alquilarlo, y si la gente llama y pregunta qué habitación era, no responder”.

Lankford recientemente escribió una carta en la que instaba a los medios de comunicación a no publicar los nombres de los tiradores de masas.

"De la misma manera en que uno no debería prestar atención a estos delincuentes, no se debe dar la ubicación específica de donde sucedió el ataque. Dejen que se desvanezca en la historia, de la misma manera que esperamos que ocurra con el recuerdo de estos ofensores", agregó el profesor.