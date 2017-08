Expareja de Gianni Versace critica serie sobre asesinato del diseñador en la que actúa Ricky Martin

Llegará a la pantalla hasta el próximo año; sin embargo, la serie que FX produce sobre el asesinato de Gianni Versace ya generó la disconformidad de Antonio D'Amico, la expareja del diseñador.

En una entrevista con The Observe, D'Amico criticó las primeras fotos que le han dado la vuelta al mundo sobre la grabación de American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace, en las que aparecen Ricky Martin y Penépole Cruz.

Precisamente Martin interpreta a D'Amico, quien fue pareja del diseñador italiano durante 15 años y hasta la muerte del artista, en julio de 1997. Cruz, por su parte, hace de Donatella, la hermana del diseñador.

"La foto en la que aparece Ricky Martin sujetando el cuerpo de Gianni en sus brazos es ridícula. Tal vez se trata de una licencia poética que se ha dado el director, pero esa no fue la forma en que reaccioné", dijo D'Amico a The Observe.

Asimismo, la expareja de Versace comentó que la escena de la serie que recrea el asesinato del diseñador no concuerda con la realidad.

Contó que mientras él estaba bebiendo una taza de café en el pórtico de su mansión, Versace salió a comprar un periódico. Minutos después él escuchó los disparos. D'Amico y el mayordomo fueron quienes encontraron el cuerpo del creador cubierto de sangre en las escaleras.

"La casa tenía vidrieras por lo que no podíamos ver qué era lo que estaba pasando, tuvimos que abrir el portón. Vi a Gianni sobre las escaleras, con sangre a su alrededor. A partir de ese momento todo se volvió negro. Tuve que girarme, no podía ver más", contó D'Amico.

El exnovio del prestigioso creador italiano aseguró que Versace y Andrew Cunanan, el gatillero que terminó con la vida de Versace, nunca se conocieron, como se especuló hace 20 años, cuando ocurrió el asesinato.

"Ellos jamás se conocieron. Mucho de lo que se dice y se habla es ficción. Desafortunadamente Gianni murió, desafortunadamente este hombre lo mató. Eso fue lo que sucedió", resumió D'Amico.

Según comentó, tras la muerte de su novio, su vida cambió radicalmente: pasó de ir a fiestas con Elton John y Sting a encerrarse sin tener contacto con nadie.

Mientras, las relaciones entre él y la familia de Versace, especialmente con Donatella, se pusieron tensas; sin embargo, al final la hermana del diseñador debió respetar el testamento y acceder a dejarlo vivir en una de las casas de su hermano.

Como parte de la herencia, D'Amico también debía recibir cerca de 26.000 euros de una pensión de por vida pero solo recibe una fracción de ese dinero y decidió alejarse y no pelear por lo demás.

"Hasta ese momento nunca había tenido depresión y ni había ido a terapia. No entendía por qué tenía que ir a contarle a un desconocido lo que me pasaba. Yo sabía que era porque Gianni estaba muerto. Vivía en una pesadilla, sentía que nada tenía sentido ni me importaba", reveló.

Otra de las revelaciones que hizo Antonio D'Amico está relacionada con la vida en pareja que tuvo con el diseñador. "Dejaba hecho un desastre el baño. Llegó un momento en el que le dije 'basta'. Y en cuanto a cocinar no podía ni siquiera hacer un huevo", recordó casi con jocosidad.

