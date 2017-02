Actriz de La Pensión busca mejorar su salud

Noticia La Nación: Eugenia Fuscaldo quiere dejar de fumar: ‘Me hace mucho daño, me cansa y agota’

Eugenia Fuscaldo se comprometió con su salud. La actriz de La Pensión inició hace ocho días un programa con el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) enfocado en acabar con su vicio al cigarrillo.

La popular Doña Tere, en la serie que se transmite por canal 7, se reserva los años que tiene de fumar, pero no esconde que son muchos de los 63 que tiene de vida.

“Apenas estoy empezando, pero tengo muchas esperanzas (de dejar el cigarrillo). Soy una fumadora arrepentida, me carga fumar y conozco de los daños a la salud que provocan el consumo de cigarrillos”, refirió Fuscaldo.

Según dijo, fueron las campañas de concientización que promueve la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), las que la impulsaron a dar ese paso, con el que solo busca calidad de vida.

“He dejado de fumar en periodos, como durante el embarazo, que gracias a Dios en ese estado uno repudia el cigarro. Tampoco fumé durante la lactancia o cuando me operaron”, destacó la intérprete.

Todos esos cambios se dan a pocas semanas de que la diva de las tablas vuelva a la televisión como jueza de la tercera temporada de Tu cara me suena y en pleno reencuentro con la ciudad: el domingo, volvió a su residencia en Moravia, que había dejado para tomarse un respiro de tres años en las montañas de Heredia.

Moderada. Doña Eugenia dijo que su cita valorativa en el IAFA fue el jueves pasado y que como parte del proceso fue evaluada por una doctora que calificó su adicción al cigarrillo de moderada.

“La doctora dice que mi adicción es moderada, pero el fumador es fumador. Me quiero quitar esa cochinada y punto. Me hace mucho daño, me cansa y agota. Eso sin las repercusiones a futuro que puede traer”, afirmó.

La actriz indicó que se inspiró en uno de sus compañeros de trabajo en La Pensión , que tras tomar un programa de este tipo, pero en la CCSS, logró abandonar el vicio al cigarrillo.

Respecto al tratamiento que sigue para cumplir con su objetivo, contó que ingiere unas gomitas cada dos horas al día, que contienen solo la cantidad de nicotina y están enfocadas en cortar la adicción química.

“Es un tratamiento científicamente efectivo, lo que me sucede es que cuando las consumo paso el día con náuseas y eso es, precisamente, lo que tengo que hablar en la siguiente cita. Sí he fumado muchísimo menos, pero me siento muy nauseabunda”, sostuvo.

Eugenia Fuscaldo consideró que su determinación para acabar con la adicción al fumado es parte de la tendencia a la que se han comprometido muchos fumadores en los últimos meses. “Hay mucha gente que está harta de fumar, porque además de las enfermedades que pueda generar, no vamos a tapar el sol con un dedo: es un vicio carísimo”, sentenció.

La actriz extendió la invitación a otros fumadores para que se deciden acabar con la adicción. Para ello recomendó buscar ayuda en el IAFA e incluso en las Clínicas de Cesación de Fumado de la CCSS.

Como parte de ese pacto con su propia salud, Fuscaldo también se preparara para sesiones de gimnasio. Gold's Gym será el centro de entrenamiento que recibirá a Doña Tere.











