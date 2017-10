Esteban Chavarría: belleza masculina sin obstáculos

En el 2009 Esteban Chavarría era jugador de La Liga Deportiva Alajuelense, pero un bajonazo truncó su profesión.

Luego de que sus atacantes le dispararan, perdió la movilidad de sus piernas. Ocho años después, Chavarría continúa en silla de ruedas, condición que no le impide trabajar como modelo y promotor de marcas.

"No importa lo que enfrente, siempre se puede salir adelante. A mí me dejaron en silla de ruedas y con esfuerzo soy lo que soy", aseveró.

Chavarría, de 29 años, es uno de los protagonistas de la campaña masculina de la tienda costarricense Ekono y tambien es uno de los embajadores de la marca deportiva Reebok.

"Afortunadamente todo en lo que estoy me ha llegado. Las marcas me han buscado", contó Chavarría, quien debutó como modelo en el 2015 tras la invitación de Johnny Murillo para participar en una edición de la revista Infame.

"Con Reebok estoy hace seis meses, ellos me contactaron y dijeron que les gustaba mucho lo que hacía; con ellos hago publicidad con la ropa, y participo en el Reebok Fitness Tour actividad en la que se organizan clases de ejercicio y se dan distintas charlas. Trabajo con compañeros como Nanny Sevilla (da clases de aeróbicos) y el chef Daniel Vargas (CrossFit y charlas de nutrición) en mi caso doy charlas de motivación", contó.

Con Ekono, el vecino de Curridabat, está en negociaciones para, además de modelar, ser influencer de la marca.

"Yo trato de romper esquemas y barreras, en lo que es fotos me gusta a veces salirme de la silla y que vean que uno no se limita solo a la silla, eso les gusta mucho. Me llena de alegría que me tomen en cuenta porque eso significa que hago las cosas bien", aseguró.

Seguido. Su mensaje de superación y el sueño de volver a caminar hace que Esteban cuente con más de 50.000 seguidores en su página de Facebook.

"En las redes sociales le cuento a la gente de mi día a día, yo vivo solo, tengo mi casa adaptada y trato de que mi vida sea normal. A las personas les gusta conocer mi historia y darse cuenta que con esfuerzo podemos ser mejor cada día", aseguró.

Chavarría entrena en el gimnasio a menudo y asiste dos veces por semana a terapias que le están ayudando a recuperar la movilidad de sus piernas.

"Mi sueño es cambiar al mundo con mi ejemplo. Cuando vuelva a caminar quiero dar charlas a nivel mundial, mi idea es ir cambiando mentalidades", dijo.

En el ámbito del modelaje, Esteban tiene claras sus metas: modelar para Saúl Méndez y ser parte de los modelos de alguna edición del Mercedes Benz Fashion Week.

Inclusión. Ver lo querido que es Esteban Chavarría en las redes sociales, sus aptitudes como modelo y su condición fueron los motivos principales por los que Tiendas Ekono empezó a trabajar con él.

"Parte de los valores de la compañía es que ante la sociedad todos somos iguales, tenemos un valor igual. Quisimos tener inclusión, el valor agregado es que somos una compañía de solidaridad, nos gusta que todos nuestros clientes se sientan bien.

"Vamos a tener un proyecto con Esteban: va a ser uno de nuestros influencers. Ahora es parte de nuestra campaña con la nueva colección de caballeros. Él es una persona luchadora, nos sorprendió en la parte de fotografía", explicó Natalia Gutiérrez, ejecutiva de mercadeo de la empresa costarricense.

Para Carlos Valenciano, gerente general de Reebok en Costa Rica, la perseverancia de Chavarría y su forma de afrontar la vida hacen que sea una persona idónea para representar la marca.

"Lo escogimos porque nuestra campaña busca que la gente en general no se limite y trate de ser la mejor versión de ellas mismas: Be more human (ser más humano), nuestra campaña estrella da ese mensaje general a nivel global; el caso de Esteban es eso, él nunca se ha rendido: entrena, estudia, trabaja y es modelo.

"Sentimos que encaja muy bien con el mensaje y queríamos apoyarlo. El fin de semana tuvimos el Reebok Fitness Tour, él estuvo y ayudó con los entrenamientos. Él usualmente postea sobre campañas de Reebok en Facebook, también va a la tienda y hace activaciones", explicó Valenciano.