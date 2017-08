Esposa de Juanes y el doctor más sexi del mundo disfrutaron del Mercedes-Benz Fashion Week San José

La quinta edición del Mercedes-Benz Fashion Week San José tuvo entre su público a la actriz, modelo y presentadora colombiana Karen Martínez y al médico ruso Mikhail Varshavski.

Además de su trabajo en la televisión (actuó, por ejemplo, en El cartel de los sapos), Martínez también es la esposa del cantante colombiano Juanes, con quien se casó en el 2004 y con quien tiene tres hijos: Paloma, Luna y Dante.

Es la primera vez que Martínez, de 37 años, viene al Mercedes-Benz Fashion Week capitalino y a Costa Rica."Me voy muy contenta y emocionada por tanto talento. Me ha gustado mucho el diseño y los nuevos talentos. No me imaginé qué me iba a encontrar y la verdad es que tengo muchas ganas de volver para conocer la ciudad porque no la conocí. Me llevo muchos regalos y gente especial. Muy linda mi estadía y mi viaje por Costa Rica", dijo en una breve conversación con Viva.

La modelo se destacó entre el público por su elegancia, sensualidad y simpatía, durante los tres días de pasarelas de la cita anual de la moda, que comenzó el martes 2 de agosto y concluye este sábado 5.

Martínez fue invitada por la organización del Mercedes-Benz Fashion Week. La colombiana también habló de su matrimonio de 13 años con Juanes. ¿Como es ser la eposa de Juanes? "Contenta y feliz. Tenemos una relación de una pareja normal de casados. Emocionada, contenta... y con muchas cosas creciendo como familia", manifestó.

Karen Martínez no fue la única personalidad que presenció el Fashion Week desde el Hotel Real Intercontinental, recinto que acogió la actividad.

LEA TAMBIÉN: San José fue deportivo, estrafalario y glamuroso en segunda jornada del Fashion Week

En el cierre de la edición 2017 de la Semana de la Moda participó el médico Mikhail Varshavski, popularmente llamado Doctor Mike, galán de las redes sociales y de los consultorios médicos de algunos hospitales de Nueva York y Miami, donde ofrece sus servicios profesionales.

El médico, de 27 años, asistió a la última pasarela del Mercedes-Benz Fashion Week, que se celebró a partir de las 9 p. m. de este sábado en los salones Real del hotel escazuceño.

Mike llegó a la cita como invitado del diseñador costarricense John Howard, uno de los exponentes del evento en la plataforma de Procomer Estilo Costa Rica.

"Es la primera vez en Costa Rica y realmente estoy impresionado. Estaré por un tiempo corto, desafortunamente, y esto lo que significa es que voy a estar de vuelta pronto. Fue John el que me trajo aquí. Él me contó lo que estaban haciendo con lo del Mercedes-Benz Fashion Week y las grandes cosas que están haciendo con la ropa sostenible, la conservación de energía y cómo ustedes tratan de expandirse en Latinoamérica. Esta iniciativa la amo y la apoyo", comentó a Viva.

El Doctor Mike atrajo la atención y miradas del grueso del público, quienes querían comprobar la razón por la cual la revista People lo nombró en el 2015 como el doctor más sexi del mundo.

People basó su designación en las atractivas fotos que Mike comparte en su cuenta de Instagram, donde tiene dos millones y medio de seguidores.

Sobre eso, Mike aseveró: "Cuando eso pasó, todos los periódicos estuvieron hablando de ello y para mí fue una oportunidad para hablar con mis pacientes de esto y reírme también. Eso me permitió, como doctor, ser más confiable, más entendido, tener un bonito tiempo y hacer cosas divertidas como estas de participar en la Semana de la Moda, porque la moda ha sido una pasión para mí siempre".

En esa red social, el médico documentó parte de su paso en Costa Rica, donde tuvo la oportunidad de visitar las Cataratas de la Paz, en Alajuela, este sábado 5 de agosto por la mañana.

"He visitado las Cataratas de La Paz. Increíble fue lo que hicimos esta mañana (el sábado 5) y quizá mañana (domingo 6) por la mañana me pueda escapar a la playa dependiendo del tiempo. Estaré el fin de semana solamente. Los pacientes necesitan ser salvados el lunes", afirmó entre risas.

Medios internacionales como El Mundo de España aseguraron en el 2016 que Mike mantuvo una relación sentimental con la Miss Universo 2015 Pia Wurtzbach y así lo confirmó él mismo a la revista Wonderwall. "Estoy saliendo con Pia. Es una relación que apenas está empezando, pero estoy emocionado por ver hacia dónde puede ir", dijo en marzo del año pasado a esa revista.

Sobre esa relación conversó con La Nación. "Estuvimos juntos por aproximadamente seis meses en el 2016, pero ella estaba ocupada y yo estaba ocupado; es difícil tener una relación internacional. Ella es una gran persona y le deseo lo mejor. De vez en cuando, nos encontramos en Nueva York porque seguimos siendo amigos", contó.

Este sábado, Doctor Mike y Karen Martínez disfrutaron de las pasarelas que incluyeron las colecciones de los nacionales Cinthia Monge y Rob Chamaeleo y de los invitados extranjeros Kris Goyri (México), Saúl E. Méndez (Guatemala) y Naem Anthony (Inglaterra).

"Siempre he estado interesado en cómo los otros países lo hacen (estos desfiles) y nunca he visto algo fuera de Nueva York. Ver que ustedes están haciendo lo mismo que nosotros hacemos (Nueva York), con su cultura, con sus sabores y diferentes sentidos, lo amo; y me hace creer que no tenemos que solamente enfocarnos en Nueva York o Milán. Esto se puede hacer en otros lugares y se puede hacer muy bien, como lo están haciendo acá", opinó Doctor Mike.