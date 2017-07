Elena Correa: frente al espejo

Elena Correa se despoja de los accesorios que la hacen lucir como reina de belleza para hablar de sí misma.

“Soy divertida. Siempre me gusta estar riéndome, conversando y disfrutando con mi familia y mis amigos. Así he sido desde pequeña”, dice la Miss Costa Rica 2017.

Alejada del umbral de la crítica por su designación como la nueva soberana de la belleza costarricense, la modelo herediana recuerda que durante su etapa escolar participó en coros, grupos de porrismo, obras de teatro y cuanta actividad se le permitiera integrar.

Esos son solo algunos de los recuerdos que calan en la memoria de Correa, quien hoy, a sus 26 años, encuentra la diversión en cosas sencillas: reuniones familiares, salidas de amigos, competencias de automovilismo junto a su novio Carlos Rodríguez, una comilona de pizza o compartir su tiempo con Mickey y Motita, sus perritos.

“Soy muy diversa porque me gusta hacer diferentes actividades”, reafirma Correa desde una de las salas de entrevistas de La Nación. Ahí se declara seguidora de la cantante estadounidense Miley Cyrus y revela que la mentira es el acto humano que menos tolera porque le significa traición.

La guapa morena es hija de una abogada y un administrador de empresas y es la mayor de dos hermanas. Su familia es propietaria de un negocio de bordados y textiles.

“Tengo a mi mamá y a mi papá que son superimportantes para mí y que siempre me han dado el apoyo incondicional en todos los retos que me he puesto en la vida. Ellos siempre han estado ahí vigilándome, aconsejándome y guiándome por el mejor camino. Mi hermana es año y medio menor que yo. Ella es piloto de avión y me hace sentir muy orgullosa porque es una chiquita esforzada y luchadora”, refiere con admiración sobre su familia.

Desde hace cuatro años, Elena Correa se independizó y convirtió su apartamento, en Heredia, en el espacio donde se encuentra a sí misma y desde donde traza la ruta que la conducirá al éxito.

Sus estudios en Medicina y Cirugía y más recientemente en Administración de Empresas son parte del camino por el que transita actualmente.

“Empecé a estudiar Medicina y Cirugía y cada momento vivido en un hospital o en un consultorio me han ayudado a ser muchísimo más humana y a ver la vida de una manera diferente. Estoy a menos de dos años de culminar la carrera. Administración apenas la estoy comenzando”, destaca con simpatía.

Elena Correa confirma que pausará sus estudios universitarios para dedicarse enteramente a sus deberes como Miss Costa Rica, otro de los capítulos trascendentales en su vida.

Precisamente, de esa nueva etapa, Correa conversó con Viva este miércoles, un día después de que Teletica la coronara oficialmente Miss Costa Rica 2017.

Esta es parte de la conversación con Elena Correa.

¿Qué le aporta este reinado a usted como mujer y como costarricense?

Como mujer me aporta muchísima más seguridad y confianza en mí misma porque, a pesar de que no fue de la manera que siempre esperé, el concurso del Miss Costa Rica se me dio. Aprendí a tener fe en mí misma y en aprender a que las cosas no son cuando uno quiere sino cuando Dios y la vida te lo quieren dar. Como costarricense he aprendido miles de cosas, desde que se me dio la noticia (de la elección) he estudiado cosas de Costa Rica que no sabía y que me llenan de orgullo, así como las necesidades del país y qué se está haciendo para atenderlas.

¿Hubiese preferido ganar el Miss Costa Rica en un concurso con otras competidoras?

El año pasado me inscribí en Miss Costa Rica porque esa era la idea: ganar un concurso de belleza compitiendo con bastantes compañeras. Este año me tocó a mí así y estoy supersatisfecha y agradecida con canal 7 y con la organización del Miss Costa Rica por darme esta oportunidad.

¿Cuánto le cambia la vida coronarse como Miss Costa Rica?

Es un gran cambio. Empezando porque se deja de tener un poco de privacidad en tu vida. Viéndolo desde el lado positivo, uno aprende a madurar muchísimo y a tratar de mejorar en todos los aspectos de su vida.

Indudablemente su reinado quedará en la historia, pero ¿cómo le gustaría que la recordaran realmente?

Quiero que la gente me conozca y que se entere de que quiero dar mi granito de arena por el país. Quiero que me recuerden como una mujer que no solo estuvo tratando de verse bien durante su reinado, sino que se dedicó a la gente, que conoció a nuestro país, que estuvo muy cercano al pueblo y que trató de ayudar en todo lo posible durante el tiempo que fue Miss Costa Rica.

Ha sido blanco de críticas y burlas. ¿En algún momento esos comentarios la hicieron llorar?

No. Usualmente, soy una persona que trata de ser muy fuerte ante esta situaciones. Esta es una más que, al igual que el año pasado, lo vi como algo normal, no tan trágico. Tengo el apoyo de mi familia y de las personas que me conocen y que saben que no soy nada de lo que la gente dice y comenta, y eso es lo que más vale para mí. Ojalá un día quienes me critican se den la oportunidad de conocerme para que cambien su opinión respecto a mí.

Se ha cuestionado hasta de si usted es tica…

Por supuesto que soy tica, lo que pasa es que mis papás son colombianos, de Medellín, pero yo sí nací acá. Ellos tienen 30 años viviendo en Costa Rica.

¿Cuál será su estrategia para lograr convencer a los jueces en el Miss Universo?

Para mí todo se basa en la preparación. Los tres meses que me quedan son claves en mi éxito en el Miss Universo. Tengo que enfocarme en mis debilidades y tratar de convertirlas, de alguna manera, en fortalezas.

¿A qué se refiere?

A los nervios. A veces me pongo bastante nerviosa pero es de la misma emoción.

¿Cuál es su principal fortaleza como reina de belleza?

Como reina de belleza me considero bastante fuerte, eso me ayuda a que pase lo que pase me voy a sentir bien. Quiero prepararme para que todos los costarricenses se puedan sentir orgullosos de mí en noviembre.

