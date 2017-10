Elena Correa viajará el sábado 11 de noviembre a Las Vegas para el Miss Universo

El sueño de participar en el Miss Universo comenzará para Elena Correa el sábado 11 de noviembre. Ese día la representante de la belleza tica viajará a Las Vegas para la competición internacional.

Gabriela Alfaro, director del Miss Costa Rica, confirmó a Viva la fecha en que Correa, de 26 años, iniciará la aventura para competir en el máximo certamen de belleza del mundo.

Correa partirá a Las Vegas (del estado estadounidense de Nevada) 15 días antes del Miss Universo, programado para el domingo 26 de noviembre, en el Planet Hollywood Resort.

"Desde que recibí la corona me he enfocado en distintos aspectos que para mí son fundamentales para destacar en el Miss Universo y mi preparación continuará hasta incluso el día antes del viaje", afirmó Elena Correa este viernes, respecto a su preparación para la competencia internacional.

Detalló que entre los aspectos que trabaja de forma insistente son en pasarela, oratorio y formación intelectual.

"Para mí la pasarela es fundamental durante el show, por ello continúo mi preparación con Karina Ramos. Las clases de baile también me han ayudado bastante en cuanto a pasarela, adicionalmente habrá que bailar en el show del Miss Universo. El otro punto en el que me he enfocado es a nivel intelectual, he estado poniéndole especial atención a las noticias del mundo y de Costa Rica; también trabajo en el tema de oratoria", comentó.

Elena Correa alterna su preparación al Miss Universo con el empaque y coordinación final de los atuendos que lucirá durante la competencia, incluido el siempre controversial traje de fantasía.

"Estamos con la selección y entrega del vestuario y la finalización de los zapatos que me los diseña en exclusiva Daniel del Barco. Con respecto al traje de fantasía, la idea es que sea una sorpresa para la gente", afirmó la estudiante de Medicina y Cirugía y de Administración de Empresas.

Según añadió, tuvo un protagonismo importante en la conceptualización y diseño del traje de fantasía. "Lleva un mensaje muy lindo para todos los costarricenses. Lo que quiero es sorprender a la gente y estoy segura que lo que voy a llevar a la mayoría de personas les gustará. Me enfoqué en un solo tema", dijo Correa, sin revelar quien estaba a cargo de la confección del atuendo ni detalles adicionales de la pieza.

En relación a las emociones que la albergan previo a la competencia, comentó que son muchas, pero que cada una merece la pena vivirlas y sentirlas porque la coyuntura representa su sueño de siempre.

"Me siento muy emocionada porque se acerca el gran sueño. Primero era ser Miss Costa Rica para así participar en el Miss Universo, entonces estoy muy alegre, satisfecha y orgullosa de representar a mi país allá (en Las Vegas)", aseveró.

En el Miss Universo, a Elena Correa la acompañarán sus padres, su novio Carlos Rodríguez y varios amigos de la familia, unos de aquí y otros de Las Vegas.

Elena Correa fue coronada oficialmente como Miss Costa Rica el 18 de julio anterior en una cena de gala privada que organizó Televisora de Costa Rica (Teletica) semanas después de haber anunciado que no produciría la edición 2017 del concurso por la cercanía del Miss Universo.