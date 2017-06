Miss Costa Rica Elena Correa: 'Busco que la gente vea quien soy y que no me juzgue tanto por mis temas personales'

La felicidad que embarga a la modelo Elena Correa es más fuerte que la ola de críticas que la apuntan desde este lunes 12 de junio, cuando Televisora de Costa Rica (Teletica) la nombró Miss Costa Rica 2017.

"La gente siempre tiene derecho a hablar lo que realmente siente o quiere decir. Estamos en un país de libre expresión. Por mi parte, me siento demasiado feliz y sorprendida de esta gran noticia (ser elegida Miss Costa Rica)", afirma la morena, de 26 años de edad.

Sin que mediara un concurso, Teletica designó a esta estudiante de Medicina y Cirugía y, más recientemente, de Administración de Empresas, para que represente al país en la próxima edición del Miss Universo, cuya gala final del 2017 no tiene ni fecha ni sede definida.

Dicha decisión provocó reacciones encontradas en miles de usuarios de redes sociales, muchos de los cuales desaprueban la elección de Correa (virreina del Miss Costa Rica 2016) con comentarios que llegan a lo ofensivo.

La Miss Costa Rica 2017 electa conversó en exclusiva con Viva a cerca de esas opiniones encontradas, así como de lo sorpresivo que fue para ella el anuncio de Teletica y de sus aspiraciones por participar en el Miss Costa Rica 2018.

También, la experimentada modelo reaccionó sobre criterios que afirman que su pareja, el empresario Carlos Rodríguez, medió en su elección.

Aquí la entrevista telefónica que Elena Correa concedió a este diario.

¿Cómo se ha sentido en las últimas horas desde que canal 7 la confirmó como Miss Costa Rica 2017?

Lo primero que sentí fue demasiada emoción, pero a la misma vez estoy impactada porque era algo que no había pasado en muchísimo tiempo (una elección sin concurso) y se me otorga una gran responsabilidad: representar a mi país de la mejor forma. Ahora, lo único que quiero es que la gente me conozca, que vea el esfuerzo que me tomó llegar hasta el Miss Costa Rica 2016. Hoy estoy teniendo una nueva posibilidad para demostrar lo que quiero que le gente vea en mí: que soy una persona esforzada, dedicada y comprometido con siempre dar lo mejor.

Si bien cumple un sueño, las críticas en redes sociales por su elección alcanzan protagonismo ¿Qué opina de eso?

La gente siempre tiene derecho a hablar lo que realmente siente o quiere decir. Estamos en un país de libre expresión. Por mi parte me siento demasiado feliz y sorprendida de esta gran noticia (ser electa Miss Costa Rica). Lo único que quiero es aprovechar este momento porque premia mi gran esfuerzo y ha sido algo con lo que siempre he soñado y para lo que me he preparado por muchísimos años. Ver que un sueño que no pude alcanzar en aquel momento (en el Miss Costa Rica 2016) se cumple ahora es algo que está fundamentalmente en este momento en mi vida, por eso no le presto atención a los comentarios negativos. También hay reacciones muy buenas de la gente y es en esas que me quiero enfocar.

En agosto se cumplirá un año de que mucho público te abucheó durante la gala en vivo del Miss Costa Rica 2016 ¿Cuánto le aportó eso a la fortaleza que tiene en este momento, donde muchos dardos la apuntan?

Todas las experiencias de la vida nos ayudan a crecer, a madurar y a aprender. El que tuviera esa experiencia el año pasado, que fue desagradable para mí, me enseñó y me ayudó a ser más fuerte de lo que era hace un año. Aprendí a ver que no siempre se le puede quedar bien a todo el mundo y que la gente siempre va a hablar, pero lo más importante es que quiero enfocarme en las personas que me están apoyando. A esas personas que no lo están haciendo, me gustaría que me conozcan para que puedan tener una opinión más clara de lo que realmente soy.

¿Aún soñaba con ser Miss Costa Rica?

Siempre quedó la espinita. Siempre lo vi como una posibilidad, pero para el próximo año (2018). Por eso nunca dejé de prepararme, porque quería desempeñar un buen papel el próximo año. Las cosas se adelantaron y no puedo recibirlo más que con los brazos abiertos.

Entonces pensaba participar en el 2018...

Era una posibilidad grande que dependía de mis circunstancias en ese momento, pero siempre estuvo en mi mente.

¿Qué fue lo que la marcó de ese certamen? Recuerdo que el año pasado usted estaba un poco escéptica con volver a aspirar a la corona...

Para mí, el Miss Costa Rica es un sueño que he tenido desde los nueve años, que el año pasado no se hubiera dado fue, en su momento, un poco impactante para mí por toda la situación que tuve que llevar. La gente me criticó por situaciones personales y no por mi desempeño en el Miss Costa Rica 2016, pero gracias a todas esas críticas aprendí a ser muchísimo más fuerte de lo que era y me siento muchísimo más fuerte ahorita, que estoy recibiendo esta noticia. Ser Miss Costa Rica fue mi sueño de siempre y no pensaba dejar ir la oportunidad. Pensaba luchar por ello hasta el final y, si ya no se daba, por lo menos iba a quedar en mí la satisfacción de que di lo mejor y traté hasta el final de lograr lo que realmente quería.

Pero su pareja, Carlos Rodríguez, dijo al periódico La Teja que ya usted había perdido el interés por ese concurso...

Mucha gente sabe que en su momento así fue. Pensé en no seguirlo, pero era porque el Miss Costa Rica 2016 estaba muy cercano. Fue en esos momentos donde no quería volver a pasar por esa situación, no por el concurso que fue una experiencia lindísima y lo mejor que me pudo haber pasado, sino quizás por las situaciones en ese momento, pero luego recapacité y pensé en todo lo que había pasado desde hace muchos años y así volví a soñar con la posibilidad de entrar a Miss Costa Rica.

¿Cómo asume el hecho de que canal 7 la nombrara Miss Costa Rica sin que mediara un certamen?

Con una gran responsabilidad porque tengo que enfocarme no solo en representar a Costa Rica de la mejor manera en el Miss Universo 2017, sino en hacer un gran papel aquí en Costa Rica en obras sociales, por ejemplo. Busco que la gente vea la persona que soy y que no me juzgue tanto por mis temas personales. Realmente deseaba esto. Seré una digna representante de la belleza costarricense.

¿Cómo lograr mostrarse a la mayoría de las personas cuando también tiene un sector grande que rechaza su elección?

Todos sabemos que en Costa Rica la gente siempre va a criticar pero mi mayor aliado será el tiempo. Poco a poco me voy a encargar de demostrar que es mi sueño, que quiero estar ahí, que puedo representar al país de la mejor manera posible y que me voy a esforzar al máximo.

¿Qué méritos tiene usted para haber sido electa Miss Costa Rica?

Lo principal fue que demostré mi esfuerzo del año pasado. Llegué hasta donde llegué gracias a que tuve una preparación adecuada. Tengo un gran equipo de trabajo detrás mío que siempre ha estado apoyándome y dándome consejos y lo importante aquí es que sé que voy a estar apoyada por mucha gente para representar de la mejor manera a Costa Rica: aquí e internacionalmente. Los méritos son que soy una persona muy esforzada, muy estudiosa (cursa dos carreras: Medicina y Cirugía, y Administración de Empresas) y quiero que la gente pueda conocer más de lo que realmente soy.

¿Considera justa la elección suya como Miss Costa Rica?

Esto fue una decisión del canal. Todos tenemos sueños y sé que muchas muchachas querían participar este año, pero no se les está quitando la oportunidad, se va a hacer el casting para el 2018. Lo más importante aquí es recalcar que no es que el formato tradicional del concurso se acaba, sino que es un tema de tiempo.

Precisamente, ¿qué le dice a las muchachas que se estaban preparando para el certamen de este año?

Que se sigan esforzando. Que si realmente ser Miss Costa Rica es el sueño de ellas, que luchen por él, porque esto es una gran experiencia. Yo que estuve desde el Miss Costa Rica 2016 fue lo más lindo que me pudo haber pasado. Me ayudó a crecer, a madurar y a ver la vida de una manera muy diferente.

¿Desde hace cuánto Teletica sondeó con usted su interés en ser la nueva soberana de la belleza nacional? ¿O también fue una designación sorpresiva para usted?

Al igual que a muchas personas, a mí me sorprendió el anuncio de Teletica ayer (lunes 12 de junio). Sí fue una gran noticia, pero esto viene desde ayer, prácticamente.

Entonces no hubo una reunión previa entre Televisora de Costa Rica y usted para conocer su interés en coronarse reina...

Ellos sabían de antemano que siempre había querido ser, en algún momento, Miss Costa Rica; el año pasado no se dio, pero siempre se había tocado el tema, y estaba la incógnita de que si yo quería o no quería, pero siempre estuve firme. La decisión se tomó más que todo por eso, porque ellos sabían que yo quería eso y que era un gran reto para mí.

Otra de las conclusiones que saca la gente es que en su designación intervino su pareja Carlos Rodríguez...

Son comentarios que no tienen una base. Son rumores. En la organización del Miss Costa Rica existen personas que son muy profesionales y no creo que se vayan a prestar o se hayan prestado para una situación de estas. Mi novio no tiene nada que ver en esta situación. Él está en sus negocios y sus cosas y yo estoy en los asuntos de mi vida. Ni el año pasado ni este, él ha tenido que ver, en nada, con respecto a algún tipo de negociación con el Miss Costa Rica. La decisión la tomó canal 7 según mi esfuerzo, mi dedicación y en cuánto anhelaba tener esta corona.

También se dijo que Carlos Rodríguez compró la franquicia para hacerla reina...

(Risas) No, no. Eso no está pasando. El día de ayer (lunes 12 de junio) en Teletica.com don René Picado informó de que la franquicia de Miss Costa Rica sigue siendo parte de canal 7. Eso es simplemente un rumor.

Dijo que su preparación continuó tras Miss Costa Rica 2016. ¿Quiénes son sus formadores?

Poco a poco iré mostrando quien fue mi equipo, pero en este momento lo fundamental es que sepan que nunca dejé de prepararme. Siempre estuve ahí dispuesta a lograr mi sueño y espero que todos los costarricenses se puedan sentir identificados en algún momento conmigo y que puedan sentirse orgullosos del papel que voy a realizar.

¿El puertorriqueño Héctor Joaquín Colón ha formado parte de ese equipo?

Él siempre ha sido una persona que ha estado apoyándome e incentivándome a lograr mis sueños. Este año, él no ha sido parte de mi preparación. En el 2015 sí él me apoyó como amigo con consejos, para que diera lo mejor de mí siempre.

¿Cómo va a ser su preparación para el Miss Universo 2017?

Todos los concursos son diferentes entonces tenemos que enfocarnos en diferentes ámbitos. Creo que ahora es empezar de nuevo, porque quiero estar clara en cada punto que es necesario para Miss Universo como en pasarela, dicción... ámbitos en los que te pueda dar un lugar en el Miss Universo.

La aspiración de todas las participantes es ganar el Miss Universo. ¿Cuáles considera que son sus posibilidades para avanzar a rondas clasificatorias en el concurso?

Todas queremos ganar y vamos con una gran ilusión y con la meta de ser Miss Universo. Por ahora, lo que puedo decir es que me voy a preparar y enfocarme en todo lo que me pueda llevar al triunfo. Solo mi preparación, dedicación y esfuerzo antes y durante el Miss Universo van a demostrar mi compromiso con este título.

Hay mucha incertidumbre sobre las fechas del Miss Universo, pero todo apunta a que será en noviembre, de nuevo en Filipinas. ¿Cuánto le ilusiona ir a competir allá, un país que vibra con los concursos de belleza?

En Filipinas la gente disfruta mucho los concursos de belleza. Sea en Filipinas o en cualquier otro país, va a ser una gran ilusión que tendré en estos meses, pero sobre todo, será una gran responsabilidad porque quiero ir a dar lo mejor de mí. No quiero ir a la deriva, quiero que Costa Rica suena muchísimo en el Miss Universo.

El año pasado manifestó que de ganar el Miss Costa Rica trabajaría por la protección del recurso hídrico... ¿seguirá apoyando esa causa cuando asume como reina?

Quiero involucrarme en diferentes áreas, pero como lo dije el año pasado, el tema hídrico es muy importante para mí. Quiero enfocarme en el tema ambiental para poder dejar un granito de arena en este hermoso país que, como todos sabemos, a nivel internacional es reconocido por ser un país ecoamigable.

¿Tiene ya un plan de trabajo definido para cumplir con ello?

Tenía un proyecto desde el año pasado, pero ahora que se volvió a establecer este nuevo compromiso lo estoy volviendo a retomar para organizarme de la mejor manera y tener un equipo de apoyo que siempre ha estado dispuesto a ayudarme, incluso desde el año pasado. Tenemos que empezar a trabajar en esto lo antes posible para lograr las metas y que el tiempo no sea un inconveniente.

¿Algún mensaje final...?

Quiero hacer un llamado al respeto y al amor e invitar a las personas a que no dejen sus sueños botados, sino que luchen por cada uno de ellos, sin importar lo que la gente diga.