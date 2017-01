"Ella nunca preguntó por Tom Ford, no le gusta Tom Ford, no le gustan sus diseños", eso dijo Donald Trump tras conocer que el famoso diseñador se niega a vestir a Melania, su esposa y futura primera dama de Estados Unidos.

Trump –quien el viernes será investido como presidente de la poderosa nación–, se expresó así en el programa de entrevistas Fox & Friends, añadiendo que nunca ha sido fan de Ford.

LEA: Los medios de Estados Unidos se alistan para una relación difícil con Donald Trump

"Nunca lo he sido", enfatizó con contundencia.

Pero eso no le bastó, Trump finalizó narrando que Steve Wynn –CEO de Wynn Resorts–, lo llamó para decirle que lo que había dicho Tom Ford "era tan terrible que tiró afuera toda su ropa, en un hotel de Las Vegas".

El no de Ford, con respecto a vestir a Melania Trump, se escuchó por primera vez en noviembre, cuando el diseñador dijo al programa The View lo siguiente: "Se me pidió que la vistiera hace unos años y lo rechacé. Ella no es necesariamente mi imagen", dijo, añadiendo que es demócrata y que votó por Hillary Clinton.

VEA: Conozca los detalles y toda la agenda para la investidura de Donald Trump

Sin embargo, Melania Trump ya tiene quien la vista. Según el portal de moda WWD, Karl Lagerfeld y Ralph Lauren le confeccionarán trajes para la investidura de su esposo, este fin de semana.

ADEMÁS: La moda y la música ponen en apuros a la familia Trump











Comparta este artículo Entretenimiento Donald Trump fustiga a Tom Ford por negarse a vestir a su esposa Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Donald Trump fustiga a Tom Ford por negarse a vestir a su esposa Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.