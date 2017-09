Diseñador Fabrizzio Berrocal participará en Nicaragua Diseña 2017

El costarricense Fabrizzio Berrocal formará parte de los diseñadores invitados a Nicaragua Diseña, la plataforma de moda más destacada de ese país centroamericano.

Berrocal fue invitado a mostrar la colección Rockstars tras una alianza que firmaron este año los organizadores de Nicaragua Diseña con los del Mercedes-Benz Fashion Week San José (MBFWSJ).

"Dentro del marco de este intercambio, Nicaragua estuvo bien representada (en el MBFWSJ) por la talentosa diseñadora de moda Shantall Lacayo; por su parte, el diseñador Fabrizzio Berrocal estará representando Costa Rica en las pasarelas de Nicaragua Diseña, en octubre próximo", confirmó la organización nicaragüense a través de un comunicado de prensa.

El desfile en el país vecino será del viernes 6 al domingo 8 de octubre en el Centro de Convenciones Olof Palme, en Managua. La presentación de Berrocal será el sábado 7.

Esta es la segunda vez que Fabrizzio Berrocal presenta en Nicaragua, aunque será la primera en esa vitrina, que concentra creatividad, talento e innovación.

"Me siento realmente muy contento y honrado de que me invitaran. Es muy importante para mí porque la invitación llegó después de ver Rockstars y eso me dice mucho de esta nueva colección", afirmó Berrocal desde Nueva York, donde asiste al Fashion Week de esa ciudad como invitado del reconocido diseñador español Custo Barcelona.

"Nicaragua es un mercado muy interesante porque estamos muy cerca y somos países hermanos que, definitivamente, quisiera explorar para entrar con nuestra marca. Es un mercado más pequeño pero con muchísimo potencial. Cada vez ahí hay más público exigente, cosmopolita, que demanda calidad de moda, entonces creemos que podemos hacer una buena propuesta", agregó el diseñador costarricense.

El director creativo de la marca Fabrizzio Berrocal comentó que Nicaragua Diseña persigue su objetivo de fortalecerse en el mercado centro y latinoamericano.

Tras Nicaragua Diseña, Fabrizzio Berrocal se presentará el 27 de setiembre en Lima, Perú, en una presentación privada.

A ambas invitaciones, el diseñador con 10 años de trayectoria, arribará con Rockstars, colección que lanzó en agosto en el marco de la quinta edición del Mercedes-Benz Fashion Week San José.

"Rockstars invita al hombre a atreverse un poco más, a romper los paradigmas y los límites de lo que yo llamo tradicionalidad. Esta colección explora el diseño y la imagen de un hombre más cosmopolita, moderno y atrevido, pero siempre guardando esa masculinidad y ese elemento de elegancia que nos gusta transmitir a través de las colecciones", dijo el diseñador en agosto antes de presentar oficialmente la colección.

Rockstars tiene en sus textiles diseños de tatuajes tradicionales, los cuales se caracterizan por líneas gruesas y firmes, con colores primarios como rojo, azul, amarillo y negro, colores sólidos que dan personalidad a las prendas de Fabrizzio Berrocal.

Leonora Jiménez, gestora del proyecto del Mercedes-Benz Fashion Week en Costa Rica, destacó que la participación del diseñador tico en Nicaragua es vital para las intenciones de la región de saltar al mercado internacional.

"Para nosotros, la alianza entre los países centroamericanos es vital; sin duda, como región nos veremos fortalecidos de cara a competir en un mercado internacional. Siempre proyectarnos como región será más beneficioso y precisamente por eso es que celebramos todas las alianzas que se puedan lograr con otros países de centroamérica", destacó Jiménez.

En el Nicaragua Diseña participarán importantes personalidades de la industria de la moda, entre ellos Custo Barcelona (quien ha vestido a celebridades como Jennifer López, por ejemplo), e Irma Martínez, colombiana que es una de las 25 estilistas más influyentes de la moda en latinoamérica.