Día del Amor y la Amistad: cenas, conciertos y bailes para este 14 de febrero

Una guía de opciones para disfrutar en pareja

Las flechas de Cupido flotan en los aires, y diversos restaurantes, bares y hoteles en el país se preparan para recibir a centenares de enamorados que quieren hacer la de este martes una noche especial. Estas son algunas sugerencias para celebrar este Día del Amor y la Amistad.

El hotel San José Palacio prepara un concierto con Víctor Kapusta, la voz de la agrupación Abracadabra, en el Bosque Bar. También se presentará el Mariachi Colonial. Se extenderá de 7 p. m. a 1 a. m. e incluirá paella, una botella de vino por pareja, una rosa y una fotografía de recuerdo.

El precio será de $75 por pareja y las reservaciones se pueden hacer mediante el 2220-2034, extensión 645.

El Hilton Garden Inn, en La Sabana, tendrá una cena amenizada por las notas del pianista Arturo Vega, y que incluye aperitivo, plato fuerte, ensalada, postre y vino por un precio de $95 por pareja.

El cupo es limitado y se requiere reservación previa al 2520-6053.

Por su parte, el Sheraton San José Hotel ofrecerá una cena que incluye cinco platillos con su respectivo maridaje. El costo es de $59 por persona y se puede reservar al teléfono 4055-0505.

La celebración del Sheraton se extenderá al Grand Casino Escazú, donde los asistentes podrán disfrutar de cena estilo buffet , una copa de sangría, ¢3.000 en crédito para jugar en las máquinas y música en vivo a cargo de Iván Murillo. La tarifa será de ¢15.000 por persona.

La actividad en el casino iniciará a las 8 p. m. y habrá rifas de dinero en efectivo yde una noche para dos personas con desayuno incluido en el Sheraton.

El Hotel Wyndham, en Herradura, ofrecerá una cena estilo buffet con open bar de vinos en el restaurante Tropicala, al lado de la piscina, bajo las estrellas. A cargo del espectáculo musical estará el saxofonista Andrés Fernández.

El costo es de $88 por pareja y una tarifa especial para quienes deseen además deseen hospedarse en el hotel. Por $149, los enamorados podrán disfrutar de la cena, una habitación doble con una cortesía sorpresa y desayuno al día siguiente.

El restaurante Chateau 1525 –ubicado en San José, detrás de la Biblioteca Nacional– también tendrá una cena especial con el trío conformado por Sebastián Castro (saxofón), Álvaro Matus (guitarra) y Jorge Araya (contrabajo).

El menú especial tendrá un costo de ¢20.000 por persona e incluye una copa de vino.

Conciertos. En Jazz Café San Pedro se presentará este martes el artista Perro Zompopo. El concierto empezará a las 9 p. m.

El cover tendrá un costo de ¢12.000, con derecho al poemario Cartas sin buzón , de la autoría del cantante.

En El Observatorio, en San José, habrá un concierto de música romántica titulado Amor entre notas, a cargo de Zay Dobles, Miguel Flores, Tavo Carmona y Chaco Acosta.

La presentación también iniciará a las 9 p. m. y las entradas cuestan ¢3.000.

8326-5853 / Gustavo méndez

Opciones culturales. El Teatro Espressivo, en Momentum Pinares, también se une a la celebración del romanticismo con el concierto De la Big Band con amor , que ofrecerá esta reconocida orquesta a las 8 p. m.

De acuerdo con Humberto Vaglio, director del ensamble, el repertorio incluirá temas que nunca antes han interpretado, como You are the Sunshine of my Life , I Wish y Stand by Me .

El costo de las entradas será de de ¢10.000 para general y ¢15.000 en VIP.

Por su parte, los guanacastecos podrán disfrutar este martes de una serie de actividades gratuitas en la plazoleta de la Iglesia Colonial de Nicoya.

El programa Nicoya Enamorada prepara actividades como una presentación del ensamble de marimbas del Sinem de Nicoya (5:20 p. m.), un concierto romántico con la Banda Municipal (6 p. m.), otro con Pampa Brava (7:15 p. m.) y un baile con la Marimba Orquesta Maribel, a partir de las 8:40 p. m.

Además, el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, en Alajuela, tendrá un concierto con el Coro de Voces de la UNED a partir de las 7 p. m.

La Banda de Limón presentará el espectáculo Serenata del amor y la amistad, con la dirección de Víctor Hugo Berrocal.

Este concierto especial iniciará a las 7 p. m., en el parque Los Baños, en Limón centro.











