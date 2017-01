Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Entretenimiento El chef Daniel Vargas, ganador de ‘Dancing With the Stars’, desiste de concurso de baile internacional

La ilusión de Daniel Vargas por participar en el concurso de salsa World Salsa Summit junto a la bailarina Lucía Jiménez se disipó, pues por compromisos laborales no podrá asistir.

Vargas, ganador de la tercer temporada de Dancing With the Stars , demostró en la competencia su talento para el baile y, además, la pasión que la danza le hizo sentir. Por su buen desempeño, Jiménez le propuso participar con ella en la competencia que se realizará entre el 18 y 25 de enero; sin embargo, por un asunto de fechas el famoso chef no asistirá.

Pasión. Para Daniel la decisión no fue sencilla, pues ser parte del concurso internacional le provocó mucho interés, más su otra pasión, el CrossFit, le impide realizar este deseo.

“El CrossFit es mi disciplina y mi gran pasión, además tengo que cumplir con compromisos por ser patrocinado por varias marcas”, aseveró.

Daniel será parte del Open de CrossFit, un evento mundial que se realizará a finales de febrero y para el cual se está preparando.

“Mientras estuve en Dancing no pude entrenar; incluso, perdí tres kilos. Ahora me estoy preparando para este gran evento”, mencionó.

Aunque el baile es un pasatiempo para él, no descarta participar en una próxima competencia.

“Hay más tiempo que vida, no descarto participar, me encantaría ser parte de algún concurso internacional”.

Este domingo Daniel viajará a Guatemala pues será la imagen de una cadena de supermercados.